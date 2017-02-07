В посольстве Израиля в Беларуси отказались комментировать решение Верховного суда по вопросу экстрадиции блогера Александра Лапшина.

Как сообщила армянским СМИ заместитель главы дипломатической миссии Израиля в Беларуси Юлия Рачински-Спиваков, «посольство не комментирует решения суда».

Вместе с тем, она подчеркнула, что дипломатическое представительство сделало все возможное для оказания Лапшину консульской помощи.

«К сожалению, есть рамки, ограничивающие нашу деятельность. Вся информация передается в Израиль, откуда будем ждать дальнейших указаний», - отметила представитель посольства.

В свою очередь в МИД Израиля отметили, что внимательно следят за развитием событий по делу Лапшина.

«Мы внимательно следим за развитием событий по делу Лапшина и находимся на связи с соответствующими сторонами по дипломатическим и консульским каналам», - заявил пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон.

Напомним, что Верховный суд Беларуси во вторник, 7 февраля, на закрытом судебном заседании рассмотрел жалобу блогера Александра Лапшина на постановление Минского городского суда, которым решение заместителя генпрокурора Беларуси о выдаче Лапшина Азербайджану для уголовного преследования было признано законным.

Напомним, что Беларусь, рассмотрев просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана о выдаче гражданина России, Израиля и Украины, блогера и путешественника Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности, постановила удовлетворить просьбу азербайджанской стороны, несмотря на протесты России и Израиля.

Генеральная прокуратура Азербайджана уже предоставила правоохранительным органам Беларуси все необходимые документы для экстрадиции в республику Александра Лапшина.

Александр Лапшин, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных территориях.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

Читайте по теме:

Оформляются документы по экстрадиции блогера Лапшина из Беларуси в Азербайджан

Генпрокуратура Азербайджана намерена добиться экстрадиции задержанного в Беларуси Александра Лапшина

Посол: Минск и Баку ведут переговоры по экстрадиции блогера Лапшина

Генпрокуратура Азербайджана представила Беларуси документы для экстрадиции Александра Лапшина

Госдеп прокомментировал экстрадицию Александра Лапшина в Азербайджан

В Ереване у посольства Беларуси прошла акция протеста

Глава МИД России выразил отношение к задержанию блогера, незаконно посетившего Нагорный Карабах

СМИ: В своем письме Лапшин публично извинился за посещение Нагорного Карабаха

Беларусь решила экстрадировать блогера Лапшина в Азербайджан

Александр Лапшин обжаловал в суде решение Минска выдать его Баку

Белорусский суд оставил в силе решение об экстрадиции Лапшина

МИД РФ против выдачи Азербайджану блогера Лапшина

Опасные игры: кто такой Александр Лапшин и почему важно, чтобы он оказался в азербайджанской тюрьме

Али Гаджизаде: Александр Лапшин мелкий провокатор или невинная жертва?

Сенсационная речь Лукашенко о будущей судьбе блогера Лапшина - ВИДЕО