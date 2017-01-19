Министерство иностранных дел Израиля передало властям Азербайджана предложение по выходу из ситуации, связанной с арестом израильского блогера Александра Лапшина в Минске по запросу Баку.

Как пишет Newsru.co.il, газета «Гаарец» сообщает, что «в Израиле предложили передать правительству Азербайджана письмо Лапшина с публичными извинениями за посещение Нагорного Карабаха».

Обозреватель «Гаарец» Барак Равид утверждает, что Лапшин дал свое согласие и подготовил письмо с извинениями.

Ссылаясь на высокопоставленный источник в израильском МИД, Равид отмечает, что подобное решение позволяет разрешить ситуацию к удовлетворению всех вовлеченных сторон – Израиля, Азербайджана, Беларуси и России.

Журналист отмечает, что идею принесения публичных извинений еще несколько недель назад озвучила депутат Ксения Светлова («Сионистский лагерь»), помогающая семье Лапшина.

Отметим, что Генеральная прокуратура Азербайджана уже представила правоохранительным органам Беларуси все необходимые документы для экстрадиции в республику Александра Лапшина.

Как ранее сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, А.Лапшин был арестован в Беларуси за то, что он, войдя в преступный сговор с группой лиц, незаконно посетил оккупированные территории Азербайджана, где открыто выступал с призывами, направленными против азербайджанской государственности.

«В настоящее время продолжаются все необходимые мероприятия для экстрадиции Лапшина в Азербайджан. В Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры в отношении Лапшина возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 («Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджана, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц») и 318.2 («Пересечение государственной границы Азербайджана без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), он был объявлен в межгосударственный розыск.

Решением Минского суда Лапшин был арестован на 2 месяца. На данный момент ведется оформление документов, необходимых для экстрадиции Александра Лапшина в Азербайджан», - подчеркнул Э.Султанов.

Напомним, что Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Читайте по теме:

Оформляются документы по экстрадиции блогера Лапшина из Беларуси в Азербайджан

Генпрокуратура Азербайджана намерена добиться экстрадиции задержанного в Беларуси Александра Лапшина

Посол: Минск и Баку ведут переговоры по экстрадиции блогера Лапшина

Генпрокуратура Азербайджана представила Беларуси документы для экстрадиции Александра Лапшина

Госдеп прокомментировал экстрадицию Александра Лапшина в Азербайджан

В Ереване у посольства Беларуси прошла акция протеста

Глава МИД России выразил отношение к задержанию блогера, незаконно посетившего Нагорный Карабах