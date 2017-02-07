Адвокаты Александра Лапшина подали в Верховный суд (ВС) Беларуси жалобу на решение Генеральной прокуратуры республики экстрадировать его в Азербайджан.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь ВС республики Юлия Ляскова.

«Во вторник, 7 февраля, на закрытом заседании Верховный суд проверит законность и обоснованность постановления Минского городского суда, которым постановление заместителя генпрокурора Беларуси о выдаче гражданина Лапшина Азербайджану для уголовного преследования было признано законным», - сказала Ю.Ляскова.

Напомним, что Беларусь, рассмотрев просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана о выдаче гражданина России и Израиля, блогера и путешественника Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности, постановила удовлетворить просьбу азербайджанской стороны, несмотря на протесты России и Израиля.

Решение об этом принял заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук.

«Поручить Департаменту исполнения наказаний МВД Республики Беларусь организовать передачу Лапшина Александра Валерьевича представителям компетентных органов Азербайджанской Республики после вступления решения о его выдаче в законную силу. О принятом решении уведомить Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики. Копию настоящего постановления направить Лапшину Александру Валерьевичу, разъяснив право обжалования постановления о выдаче в Минский городской суд в течение 10 суток с момента получения его копии», - говорится в постановлении.

Отметим, что Генеральная прокуратура Азербайджана уже предоставила правоохранительным органам Беларуси все необходимые документы для экстрадиции в республику Александра Лапшина.

Как ранее сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, А.Лапшин был арестован в Беларуси за то, что, войдя в преступный сговор с группой лиц, незаконно посетил оккупированные территории Азербайджана, где открыто выступал с призывами, направленными против азербайджанской государственности.

«В Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры в отношении Лапшина возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 («Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджана, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц») и 318.2 («Пересечение государственной границы Азербайджана без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), он был объявлен в международный розыск.

Решением Минского суда Лапшин был арестован на 2 месяца», - подчеркнул Э.Султанов.

Напомним, что Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных территориях.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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