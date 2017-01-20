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Политика

Беларусь решила экстрадировать блогера Лапшина в Азербайджан 20.01.2017 15:47

Беларусь, рассмотрев просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана о выдаче гражданина России и Израиля, блогера и путешественника Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности, постановил удовлетворить просьбу азербайджанской стороны, несмотря на протесты России и Израиля.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на белорусский портал «Новости tut.by», решение об этом принял заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук.

«Поручить Департаменту исполнения наказаний МВД Республики Беларусь организовать передачу Лапшина Александра Валерьевича представителям компетентных органов Азербайджанской Республики после вступления решения о его выдаче в законную силу. О принятом решении уведомить Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики. Копию настоящего постановления направить Лапшину Александру Валерьевичу, разъяснив право обжалования постановления о выдаче в Минский городской суд в течение 10 суток с момента получения его копии», —говорится в постановлении.

Отметим, что Генеральная прокуратура Азербайджана уже предоставила правоохранительным органам Беларуси все необходимые документы для экстрадиции в республику Александра Лапшина.

Как ранее сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, А.Лапшин был арестован в Беларуси за то, что он, войдя в преступный сговор с группой лиц, незаконно посетил оккупированные территории Азербайджана, где открыто выступал с призывами, направленными против азербайджанской государственности.

«В настоящее время продолжаются все необходимые мероприятия для экстрадиции Лапшина в Азербайджан. В Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры в отношении Лапшина возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 («Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджана, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц») и 318.2 («Пересечение государственной границы Азербайджана без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), он был объявлен в межгосударственный розыск.

Решением Минского суда Лапшин был арестован на 2 месяца. На данный момент ведется оформление документов, необходимых для экстрадиции Александра Лапшина в Азербайджан», - подчеркнул Э.Султанов.

Напомним, что Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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