Белоруссия не имеет оснований для того, чтобы не выдавать Азербайджану российско-израильского блогера Андрея Лапшина, заявил в пятницу глава республики Александр Лукашенко.

«Какие у нас основания его не отдавать Азербайджану? Никаких», — сказал Лукашенко в ходе большой пресс-конференции в Минске.

По словам главы государства, задержание Лапшина было произведено в соответствии с решением Интерпола. «И, согласно всем законам и порядкам, должны передать его Азербайджану. Конечно, мы можем и вовсе выпустить его — но это будет неправильно. Точно также отнесутся и к нам, когда мы будем кого-то задерживать. Поэтому, по всем соглашениям, мы его должны передать Азербайджану», — добавил Лукашенко.

При этом МИД РФ, комментируя ситуацию возможной выдачи Белоруссией Лапшина, заявил, что депортация российских граждан в третьи страны недопустима.

РИА Новости