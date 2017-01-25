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Политика

Александр Лапшин обжаловал в суде решение Минска выдать его Баку 25.01.2017 14:11

Российско-израильский блогер Александр Лапшин обжаловал в суде решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороны.

 "Жалоба Лапшина поступила в Минский городской суд", — сообщила Sputnik-Беларусь в среду помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

По ее словам, она будет рассматриваться 26 января в Минском городском суде в 14:00, но в закрытом судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 516 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси. Как сообщили Sputnik источники, знакомые с ситуацией, связанной с задержанием Лапшина, его защищают израильские и российские адвокаты. В соответствии с белорусским законодательством, он также может обратиться с жалобой в Верховный суд Беларуси.

Напомним, что А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Ранее глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина является вопросом правовой плоскости.

Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

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