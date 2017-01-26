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Политика

Белорусский суд оставил в силе решение об экстрадиции Лапшина 26.01.2017 23:55

Минский городской суд в четверг, 26 января, на закрытом судебном заседании рассмотрел жалобу блогера Александра Лапшина на решение Генпрокуратуры Беларуси о выдаче его Азербайджану.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на белорусские СМИ, суд не удовлетворил жалобу Лапшина, оставив решение Генпрокуратуры в силе.

Напомним, что Беларусь, рассмотрев просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана о выдаче гражданина России и Израиля, блогера и путешественника Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности, постановил удовлетворить просьбу азербайджанской стороны, несмотря на протесты России и Израиля.

Решение об этом принял заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук.

«Поручить Департаменту исполнения наказаний МВД Республики Беларусь организовать передачу Лапшина Александра Валерьевича представителям компетентных органов Азербайджанской Республики после вступления решения о его выдаче в законную силу. О принятом решении уведомить Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики. Копию настоящего постановления направить Лапшину Александру Валерьевичу, разъяснив право обжалования постановления о выдаче в Минский городской суд в течение 10 суток с момента получения его копии», —говорится в постановлении.

Отметим, что Генеральная прокуратура Азербайджана уже предоставила правоохранительным органам Беларуси все необходимые документы для экстрадиции в республику Александра Лапшина.

Как ранее сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, А.Лапшин был арестован в Беларуси за то, что он, войдя в преступный сговор с группой лиц, незаконно посетил оккупированные территории Азербайджана, где открыто выступал с призывами, направленными против азербайджанской государственности.

«В настоящее время продолжаются все необходимые мероприятия для экстрадиции Лапшина в Азербайджан. В Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры в отношении Лапшина возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 («Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджана, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц») и 318.2 («Пересечение государственной границы Азербайджана без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), он был объявлен в межгосударственный розыск.

Решением Минского суда Лапшин был арестован на 2 месяца. На данный момент ведется оформление документов, необходимых для экстрадиции Александра Лапшина в Азербайджан», - подчеркнул Э.Султанов.

Напомним, что Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

Тимур Рзаев

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