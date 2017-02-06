Как известно в конце прошлого года, по запросу Азербайджана в Минске был задержан блогер Александр Лапшин.

Азербайджан объявил в розыск Лапшина, по причине нарушения закона «О Государственной границе», а также «Миграционного кодекса Азербайджана».

Лапшин был внесен в черный список МИД Азербайджана после несогласованного посещения оккупированных вооруженными силами Армении территорий Азербайджана.

В отношении Лапшина в Азербайджане было возбуждено два уголовных дела, по статье 281.2 (призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК АР.

Находясь на оккупированных территориях Азербайджана, Лапшин позволял себе антиазербайджанские выпады, и занимался пропагандой марионеточного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

В 2015 году Лапшин, в обход запрета, наложенного на него, въехал в Азербайджан воспользовавшись украинским паспортом, где его имя было написано несколько по-другому.

В данный момент решаются вопросы по его экстрадиции в Азербайджан.

Читайте также:

Опасные игры: кто такой Александр Лапшин и почему важно, чтобы он оказался в азербайджанской тюрьме

Я конечно могу продолжать описывать подробности того, что и как делал Лапшин, и что его привело в СИЗО в Минске.

Но об этом вы можете прочесть и в других статьях по этой теме. Я же хочу затронуть другой вопрос.

Почти сразу после задержания Лапшина, публика (не азербайджанская) разделилась - кто-то поддержал его, кто-то наоборот выражает свое негативное отношение к Лапшину.

На просторах Рунета, в явочном порядке появились адвокаты и всякого рода защитники якобы попранных прав Лапшина. В адрес Азербайджана посыпались нелицеприятные обвинения, армянские друзья Лапшина, даже создали петицию, при этом снабдив ее, мягко говоря, не совсем правдивыми «фактами» в лучших традициях армянской госпропаганды.

Я конечно понимаю что, армянская сторона будет использовать дело Лапшина для нападок на Азербайджан. Это вполне ожидаемо.

Однако я не разделаю предположения некоторых людей, которые говорят, что в случае экстрадиции Лапшина некоторые «друзья» Азербайджана в России и Израиле могут на нас обидеться. Полагаю, что если друзья на нас обижаются из-за того, что Азербайджан действует в соответствии с международным правом и национальным законодательством, то нам стоит задуматься, а «друзья» ли это?

Также я бы задал встречные вопросы, что бы сделал Израиль, если человек имеющий, например гражданство Канады, Ирландии и Греции прибыв в сектор Газа начал бы расхваливать Хамас, при этом отпуская оскорбления в адрес Израиля (хотя сектор Газа даже не территория Израиля), а потом в обход запрета с израильской стороны въехал бы в Израиль и писал бы гадости про эту страну.

Кстати, в свое время, Израиль внес в черный список, всемирно известного немецкого писателя, Нобелевского лауреата Гюнтера Грасса, за его критику в адрес Израиля.

Так как у Лапшина еще и российский паспорт, рассмотрим российский вариант тоже. Как бы поступили власти России, например, с блогером из Польши, если тот прибыл бы в оккупированный Россией Крым и критиковал бы российские власти и поддержал бы позицию Киева? Боюсь даже предположить, что бы произошло с этим человеком. Хотя с точки зрения международного права (в отличие от Лапшина) этот блогер и вовсе был бы прав. А что произошло бы, если человек находящийся в черном списке России въехал бы в страну обманным путем? Думаю, долго гадать, тут не стоит…

Кроме того, стоит учесть, что Лапшин прекрасно все знал, более того перед поездкой в Азербайджан, он сам открыто в соцсети написал что собирается нарушить законы Азербайджана.

Учитывая все вышесказанное, считаю неуместным бурю в стакане воды устроенную некоторыми израильскими и российскими СМИ. А если уж господа журналисты, которые раздувают тему Лапшина, малюя из него чуть ли не узника совести, хотят защитить человека от государственного произвола, то советую израильским журналистам, начать с защиты прав палестинских активистов, а российским не помешало бы обратить внимание на судьбы крымско-татарских активистов.

P.S. Лично я не сторонник тюремного срока для Лапшина. Но вопрос решается в юридической плоскости и выпады разного рода защитников на данном этапе могут Лапшину только навредить.

Али Гаджизаде

политолог, руководитель проекта “The Great Middle East”

Статья отражает точку зрения автора