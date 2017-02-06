Опасные игры: кто такой Александр Лапшин и почему важно, чтобы он оказался в азербайджанской тюрьме - ФОТО

Вопрос об экстрадиции из Минска в Баку блогера Александра Лапшина вот уже несколько месяцев не сходит с международной повестки.

Причем речь идет не только о заинтересованных, но и не имеющих к этому вообще никакого отношения, сторонах.

Свою позицию почитали нужным выразить даже в далеком Вашингтоне - представитель Госдепа Джон Кирби сказал в этой связи, что говорить об этом лучше каждой конкретной стране: «Но свобода слова важна для нас».

В любом случае, эта, уже близящаяся к логическому завершению история, может стать назидательным примером для тех, кто, желая оказать информационную поддержку агрессорской политике, всеми силами пытается «оправдать» и «легитимизировать» оккупацию части территории соседнего государства.

История одного преступления

Александр Лапшин, как ранее сообщила Генпрокуратура Азербайджана, имеющий гражданство различных стран (Израиля и России – прим. 1news.az), вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http://puerrtto.livejournal.com в интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как «независимое государство».

Более того, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных азербайджанских территориях, Лапшин 6 апреля и 29 июня 2016 года выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне.

В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

В Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры в отношении Лапшина возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 («Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджана, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц») и 318.2 («Пересечение государственной границы Азербайджана без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Получил то, что заслужил

По запросу Азербайджана в декабре 2016 года Александр Лапшин был задержан в Беларуси. Генпрокуратура этой страны согласилась удовлетворить просьбу Азербайджана о выдаче гражданина Российской Федерации и Государства Израиль Александра Лапшина для привлечения его к уголовной ответственности.

Деяния Лапшина являются наказуемыми и по белорусскому уголовному законодательству. Санкции соответствующих статей Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок более одного года. Белорусская сторона уведомила генпрокуратуру Азербайджана о принятом решении. Департаменту исполнения наказаний МВД поручено организовать передачу Лапшина представителям компетентных органов Азербайджанской Республики после вступления решения о его выдаче в законную силу.

Лапшин был вправе обжаловать постановление о выдаче в Минском городском суде в течение десяти дней с момента получения. Жалобу не преминувшего этим правом воспользоваться блогера Минский городской суд отклонил.

Сегодня Генеральная прокуратура Азербайджана принимает необходимые меры для экстрадиции Александра Лапшина в страну.

А кое-кто против

Вне всякого сомнения, требование Азербайджана о выдаче блогера абсолютно обосновано – этот человек нарушил законы страны, следовательно, совершил преступление, следовательно, как говорил герой Высоцкого из небезызвестного фильма: «должен сидеть в тюрьме».

Тем не менее, есть и те, кто выступает против выдачи Лапшина Азербайджану. На жалких потугах Армении защитить своего протеже и тем самым политизировать вопрос, думается, останавливаться не стоит. Но против экстрадиции блогера по понятным причинам выступила Москва.

«Мы последовательно настаиваем на том, что выдача российских граждан третьим странам недопустима, и с целью доведения нашей позиции по этому вопросу осуществляем интенсивные контакты с министерством иностранных дел Белоруссии, компетентными органами этой страны», - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Понять столь активные протесты российской стороны не так сложно – для большей части мирового сообщества Крым, включенный в состав Российской Федерации, продолжает оставаться оккупированной территорией Украины. А значит, пусть и теоретически, но любой блогер или журналист, следующий примеру Лапшина, рискует столкнуться с аналогичными последствиями. Иными словами, российская сторона всеми силами противится появлению подобного прецедента, который может стать серьезным барьером для всех желающих рассказать о чудесной крымской жизни.

Кроме того, представители МИД Израиля также обратились к властям Беларуси с просьбой разрешить блогеру Александру Лапшину встретиться с представителями израильской дипломатической миссии в Минске.

Как сообщил портал IzRus, в израильском внешнеполитическом ведомстве попросили белорусских коллег не допустить выдачи Лапшина в Азербайджан. При этом портал напомнил, что, вступившись за блогера, Израиль закрыл глаза на его критические выступления в свой адрес.

Осознанно и намеренно

Ответ Баку на все это не замедлил себя ждать.

Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что, Александр Лапшин, несмотря на особое предупреждение МИД страны, гражданином которой он является, незаконно посетил оккупированные азербайджанские территории, тем самым нарушив государственную границу Азербайджана.

​

«Зная, что его имя находится в списке нежелательных лиц, он вновь посетил территорию Азербайджана, воспользовавшись паспортом другой страны. Он сам признался, что его действия были сознательными и намеренными. В действиях А.Лапшина присутствовали криминальные мотивы, и в соответствии с Уголовным кодексом Азербайджана против него было возбуждено уголовное дело, он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола», - отметил Х.Гаджиев.

Он сказал добавил, что профессия журналиста или блогера никому не дает права на неприкосновенность и нарушение закона: «Именно поэтому абсолютно неверно политизировать данный вопрос или представлять его как ущемление «свободы слова». Азербайджан сделал правовой шаг по экстрадиции А.Лапшина из Беларуси. Комичные и необоснованные усилия Армении в данном вопросе и попытка политизировать его на самом деле разоблачают грязные цели армян».

Золотое правило нравственности

Казалось бы, вопрос экстрадиции Лапшина - чисто правовой, но «раскрутили» его так, что белорусский президент Александр Лукашенко счел нужным отреагировать.

«Белоруссия не имеет оснований для того, чтобы не выдавать Азербайджану российско-израильского блогера Александра Лапшина, - заявил он на большой пресс-конференции в Минске. - Какие у нас основания его не отдавать Азербайджану? Никаких».

По его словам, задержание Лапшина было произведено в соответствии с решением Интерпола. «И, согласно всем законам и порядкам, должны передать его Азербайджану. Конечно, мы можем и вовсе выпустить его — но это будет неправильно. Точно также отнесутся и к нам, когда мы будем кого-то задерживать. Поэтому, по всем соглашениям, мы его должны передать Азербайджану», - добавил Лукашенко.

«Его пример – другим наука»

Генеральная прокуратура Азербайджана уже направила правоохранительным органам Беларуси все необходимые документы для экстрадиции в республику Александра Лапшина. Возможно, очень скоро этому горе-путешественнику придется отвечать за свои поступки по всей строгости законов Азербайджанской Республики - тех самых, которые он дерзко нарушил в угоду своим армянским друзьям-сепаратистам.

Это станет предостережением для всех тех, кого «коньячная дипломатия» Армении, давно уже ставшая притчей во языцех, толкает на серьезное преступление - незаконное посещение оккупированных азербайджанских территорий и пропаганду сепаратизма, а затем пытается использовать в качестве оружия в своей политической пропаганде.

А всем тем кто, игнорируя международное право, спекулирует на этой теме, пора подумать о том, что прямая или косвенная поддержка подобных «пиарщиков» экстремистов когда-нибудь может отрикошетить и больно ударить по ним самим.

Ф.Багирова