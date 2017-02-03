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Россия

МИД РФ против выдачи Азербайджану блогера Лапшина 03.02.2017 13:27

Москва выступает против выдачи блогера Андрея Лапшина Азербайджану, настаивая на недопустимости выдачи российских граждан третьим странам.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишут РИА Новости.

«Мы последовательно настаиваем на том, что выдача российских граждан третьим странам недопустима, и с целью доведения нашей позиции по этому вопросу мы осуществляем интенсивные контакты с министерством иностранных дел Белоруссии, компетентными органами этой страны», - сказала она на брифинге в пятницу.

26 января Минский городской суд на закрытом судебном заседании рассмотрел жалобу блогера Александра Лапшина на решение Генпрокуратуры Беларуси о выдаче его Азербайджану. Суд не удовлетворил жалобу, оставив решение Генпрокуратуры в силе.

Лапшин был арестован в декабре 2016 года по решению Минского суда сроком на 2 месяца. Отмечалось, что идет процесс оформления документов по его экстрадиции в Азербайджан.

Суть обвинений, выдвигаемых Лапшину (имеющему гражданство нескольких стран), заключается в том, что он вступил в преступный сговор с другими лицами на оккупированных Арменией азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил Нагорный Карабах в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как «независимое государство».

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными против  территориальной целостности Азербайджана, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных азербайджанских землях.

1news.az

 

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