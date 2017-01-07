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Общество

Генпрокуратура Азербайджана представила Беларуси документы для экстрадиции Александра Лапшина 07.01.2017 15:56

Генеральная прокуратура Азербайджана представила правоохранительным органам Беларуси все необходимые документы для экстрадиции в республику Александра Лапшина.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, А.Лапшин был арестован в Беларуси за то, что он, войдя в преступный сговор с группой лиц, незаконно посетил оккупированные территории Азербайджана, где открыто выступал с призывами, направленными против азербайджанской государственности.

«В настоящее время продолжаются все необходимые мероприятия для экстрадиции Лапшина в Азербайджан. В Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры в отношении Лапшина возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 («Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджана, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц») и 318.2 («Пересечение государственной границы Азербайджана без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), он был объявлен в межгосударственный розыск.

Решением Минского суда Лапшин был арестован на 2 месяца. На данный момент ведется оформление документов, необходимых для экстрадиции Александра Лапшина в Азербайджан», - подчеркнул Э.Султанов.

Напомним, что Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

Тимур Рзаев, И.А.

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