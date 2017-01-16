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Армения

В Ереване у посольства Беларуси прошла акция протеста 16.01.2017 20:27

Акция протеста в связи с арестом белорусскими властями по требованию Баку российско-израильского блогера Александра Лапшина прошла в понедельник у посольства Беларуси в Ереване, передает РИА «Новости».

В середине декабря Лапшин, имеющий, в том числе, и  гражданство России, написал, что его задержали в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в «черный список» за незаконное посещение, без разрешения азербайджанской стороны, оккупированного Арменией Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

Отметим, что таким лицам въезд в Азербайджан запрещен.

Однако в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

Демонстранты выразили пожелание встретиться с послом Беларуси в Армении и передать ему письмо. Однако глава дипмиссии не вышел к участникам акции.

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Эльшан Рустамов, Э.Т.

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