Завершено следствие по делу арестованного блогера Александра Лапшина.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил адвокат Лапшина Эдуард Чернин. По его словам, он встретился со своим подзащитным в медпункте Бакинского следственного изолятора.

«На данный момент мой подзащитный проходит лечение в медпункте. После того как он пожаловался на боли в сердце, его доставили на обследование в одну из частных клиник, где ему был поставлен диагноз «Тахикардия». Сейчас Лапшин чувствует себя хорошо. Следователь сказал ему, что следствие по делу подошло к концу», - отметил Чернин, заявив, что вскоре дело направят на рассмотрение в суд.

Отметим, что блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Беларуси по запросу азербайджанской стороны, был доставлен в Баку вечером 7 февраля.

А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина – это вопрос правовой плоскости.

Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011-го и октябре 2012 года незаконно посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах «как независимое государство».

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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