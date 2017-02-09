Беларусь выполнила все свои международные обязательства в правовой сфере в вопросе экстрадиции российского блогера Александра Лапшина Азербайджану, заявил на брифинге в четверг начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, сообщает 1news.az со ссылкой на Sputnik.

Гражданин РФ и Израиля А.Лапшин был выдан Азербайджану 7 февраля после того, как Верховный суд Беларуси оставил в силе решение Генеральной прокуратуры о его экстрадиции в Баку.

«МИД впервые комментирует данный вопрос. Следует отметить, что Беларусь выполнила все свои обязательства в правовой сфере. Договоры должны соблюдаться», - сказал Д.Мирончик, произнеся последнюю фразу на латыни «Pacta sunt servanda». Он также отметил, что накануне вопрос Лапшина прокомментировали в Генпрокуратуре и МВД, и он лежит в правовой плоскости.

Касаясь вопроса о предложениях армянских депутатов исключить Беларусь из ОДКБ, Д.Мирончик отметил, что членство в организации основывается сугубо на добровольных принципах.

«Предложения об исключении из ОДКБ лишены каких-то оснований», - сказал он.

В контексте данного вопроса он также обратил внимание, что Минск заинтересован в дружеских отношениях с Россией и ждет от нее такого же конструктивного отношения.

«Министерство иностранных дел подтверждает неизменную приверженность союзническим, дружеским отношениям с Россией», - сказал представитель внешнеполитического ведомства и добавил, что Беларусь рассчитывает на поиск развязок в возникающих вопросах.

В середине декабря 2016 года А.Лапшин написал, что его задержали в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в «черный список» за посещение без согласования с Баку оккупированных Арменией территорий Азербайджана. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.

Тем не менее, в июне 2015 года А.Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса страны.

Ялчин Алиев, Г.Р.