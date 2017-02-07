USD1.8769
EUR2.0102
RUB0.0319
Brent55.85
WTI53.12
Золото2 302.49
S&P 500 Index2 292.56
Nikkei 22518 931.91
Политика

Блогер Александр Лапшин доставлен в Баку из Минска 07.02.2017 22:47

Блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Беларуси по запросу азербайджанской стороны, доставлен в Баку вечером во вторник, 7 февраля.

Об этом сообщает корреспондент 1news.az из бакинского аэропорта. Информацию подтвердили и представители соответствующих органов, находящиеся в аэропорту, которым должен быть передан блогер.

В Азербайджане блогеру предстоит предстать перед судом за нарушение законодательства страны.

Ранее, Лапшин пытался обжаловать в белорусских судах различных инстанций решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу Азербайджана.

Читайте по теме:

Опасные игры: кто такой Александр Лапшин и почему важно, чтобы он оказался в азербайджанской тюрьме - ФОТО

Сенсационная речь Лукашенко о будущей судьбе блогера Лапшина - ВИДЕО

Верховный суд Беларуси во вторник, 7 февраля, на закрытом судебном заседании рассмотрел жалобу блогера на постановление Минского городского суда, которым решение заместителя генпрокурора Беларуси о выдаче Лапшина Азербайджану для уголовного преследования было признано законным.

Как сообщал 1news.az, суд не удовлетворил жалобу Лапшина, оставив первичное решение в силе.

Напомним, что А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Ранее глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина является вопросом правовой плоскости.

Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

59количество просмотров
Блогер Александр Лапшин доставлен в Баку из Минска
Али Гасанов: В 2017 году Азербайджан будет находиться в центре внимания исламского мира- ФОТО
Хикмет Гаджиев: В урегулировании нагорно-карабахского конфликта наступило время перейти от концепции к практическим действиям

Хотя международные организации и посредники более 20 лет занимаются урегулированием
Символ освобождения. Азербайджанцы возвращаются в родное Джоджуг Мерджанлы – ФОТОРЕПОРТАЖ
Мы сделали все возможное для оказания помощи Лапшину – Посольство Израиля
МККК начал переговоры для организации встречи с находящимся в армянском плену азербайджанцем

Международный Комитет Красного Креста (МККК) в соответствии со своим мандатом начал переговоры
Архиепископ Сепух Саркисян должен быть объявлен в розыск за посещение оккупированных территорий - Мубариз Ахмедоглу
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Пранк: Как отреагировали армяне на приезд в Ереван туриста из Азербайджана - ВИДЕОВо время мощного извержения вулкана в Баку столб огня поднялся на 300 метров - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОСупермодель Миранда Керр отказалась от секса c женихом-миллиардером до брака - ФОТОСупружеская пара из США похудела на 140 кг ради американских горок – ФОТОФонд Nargis подарил будущее ребенку, которого сбил автобус в снежную погоду - ФОТОТельман Исмайлов: «Я был приглашен домой к Трампу»Меланья Трамп снова подала в суд на Daily Mail за статью об эскорт-услугахПрезидент Азербайджана присвоил шехиду Чингизу Гурбанову звание Национального герояПодробности о расширении дороги: Сохранится ли памятник Хатаи и что создадут на месте парка? - ФОТОВ Баку гомосексуалисты совершили групповое ограбление

НОВОЕ НА САЙТЕ

7 февраля22:47 Блогер Александр Лапшин доставлен в Баку из Минска22:40 Али Гасанов: В 2017 году Азербайджан будет находиться в центре внимания исламского мира- ФОТО21:49 В Индии подросток умер, пытаясь поцеловать кобру ради селфи - ФОТО21:33 В Азербайджане отметят юбилей академика Гасана Алиева21:17 Лавров рассказал о вкладе Трампа в борьбу с терроризмом20:59 Исполняется 100 лет со дня рождения Тофика Кулиева20:39 Хикмет Гаджиев: В урегулировании нагорно-карабахского конфликта наступило время перейти от концепции к практическим действиям20:30 В России появятся карточки для обмена на продукты20:10 В США приступили к планированию стены на границе с Мексикой19:48 В Азербайджане отметят 100-летний юбилей Джовдета Гаджиева19:31 Путин одобрил межправсоглашение с Турцией по «Турецкому потоку»19:19 Иранцу не дали провезти пиявок через границу18:52 В США умерла старейшая в мире аквариумная рыба18:36 Знакомимся ближе: Азербайджанская участница шоу «Ты супер!» на НТВ Парвана Алджанова – ВИДЕО18:28 Трамп проведет телефонный разговор с Эрдоганом