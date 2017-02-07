Блогер Александр Лапшин доставлен в Баку из Минска

Блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Беларуси по запросу азербайджанской стороны, доставлен в Баку вечером во вторник, 7 февраля.

Об этом сообщает корреспондент 1news.az из бакинского аэропорта. Информацию подтвердили и представители соответствующих органов, находящиеся в аэропорту, которым должен быть передан блогер.

В Азербайджане блогеру предстоит предстать перед судом за нарушение законодательства страны.

Ранее, Лапшин пытался обжаловать в белорусских судах различных инстанций решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу Азербайджана.

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Верховный суд Беларуси во вторник, 7 февраля, на закрытом судебном заседании рассмотрел жалобу блогера на постановление Минского городского суда, которым решение заместителя генпрокурора Беларуси о выдаче Лапшина Азербайджану для уголовного преследования было признано законным.

Как сообщал 1news.az, суд не удовлетворил жалобу Лапшина, оставив первичное решение в силе.

Напомним, что А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Ранее глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина является вопросом правовой плоскости.

Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.