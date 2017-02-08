4 главные причины, почему экстрадиция Лапшина – это хорошая новость

Со вчерашнего вечера читаю комментарии по поводу экстрадиции Лапшина из Минска в Баку и складывается впечатление, что многие попросту не понимают сути происходящего.

Так что же произошло?

Лапшин, неоднократно посещавший территорию оккупированного Нагорного Карабаха, был не просто путешественником, рассказывавшим своим читателям о прелестях географии.

Своими эпатажными и пристрастными постами он, по сути, занял одну из сторон конфликта (армянскую), активно продвигая ее интересы, пиаря ее по поводу и без и, что самое главное, своими действиями бросая вызов Азербайджанской Республике и ее суверенитету.

В отличие от многочисленных фигурантов «черного списка» нашего МИД, Лапшина факт внесения в оный не только не огорчал, но где-то даже забавлял.

В скриншоте его поста видно, что он откровенно издевался над всеми нами, радостно констатируя свое 16-е место в «черном списке» и собирая деньги на очередной трип, дабы поскорее продвинуться вверх.

Похоже, его все это развлекало. Интересно, смешно ему теперь?

Его откровенное издевательство, впрочем, проявлялось не только в подобных постах, но и в конкретных действиях.

Будучи уже включенным в «черный список», летом 2015-го гражданин РФ и Израиля Лапшин рискнул и приехал в Азербайджан по еще одному паспорту – украинскому (сколько их там у него, интересно?), где имя его было прописано чуть иначе (Олександр).

Что это было? Очередной дерзкий поступок, призванный доказать всем безнаказанность? Мол, «не бойтесь ездить в Карабах, я после его посещения даже в Баку слетал»?

Лапшин играл с огнем и доигрался.

Теперь о том, почему, на мой взгляд, важны его экстрадиция и посадка (надеюсь, он все-таки сядет, хотя я бы приветствовал его обмен на Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, удерживаемых в армянской тюрьме за ЗАКОННОЕ посещение все того же оккупированного Нагорного Карабаха).

Экстрадиция Лапшина показала всем, что:

1. Вопрос суверенитета и территориальной целостности (как это неоднократно подчеркивал Президент Ильхам Алиев) для Азербайджана все так же однозначен и не должен подвергаться сомнению.

Столь жесткая принципиальность Баку, несмотря на открытые месседжи с российской стороны, свидетельствует о том, что в этом вопросе для Азербайджана «авторитетов» нет. Есть только национальные интересы и точка.

2. Экстрадиция Лапшина – это просто умопомрачительный месседж всем любителям ездить в оккупированные районы других государств. К оным, между прочим, согласно резолюции ГА ООН относится и Крым, включенный в состав России (возможно, этим и объясняется ее желание воспрепятствовать появлению такого прецедента).

Теперь всякий «блогер-путешественник» или журналист трижды подумает своей головой, прежде чем ездить к оккупантам, а потом рассказывать, как у них все прекрасно устроено.

Бравировать своими похождениями, как это делал Лапшин, теперь уж точно рискнет далеко не каждый. Мне кажется, что это просто-таки чудесная перспектива, поскольку лично я испытываю природное отвращение к спонсорам сепаратизма и лицам, ему сочувствующим.

Кстати, этот прецедент беспокоит и самих сепаратистов Нагорного Карабаха.

Вчера об этом говорил их споуксмен – Давид Бабаян, признавший, что теперь количество «пресс-туров» по оккупированным землям может уменьшиться.

3. Доставка Лапшина из Минска в Баку показала, что армянская дипломатия бессильна перед азербайджанской, даже когда речь заходит о ее «союзниках» по Таможенному союзу и ОДКБ.

Сейчас армяне принялись оскорблять Лукашенко за это решение и это понятно. То же самое они проделывали с Назарбаевым, когда он выступал с проазербайджанских позиций в этих структурах. Но, сколько бы они ни изливали желчи, факт остается фактом. У Азербайджана влияния в ОДКБ и Таможенном Союзе больше, чем у Армении.

И ничья поддержка, как оказалось, помочь не в силах.

4. Еще один, возможно, не такой очевидный, но все-таки положительный момент. Начиная с апреля, в армяно-азербайджанском конфликте произошел самый настоящий переломный момент, который позитивно сказался на нашем моральном духе.

Первым и, пожалуй, самым болезненным шоком для армян стало развенчивание мифа о непобедимости армянской армии, которая «ара за неделю до Баку дойдет».

4 дня обострения конфликта показали, что без поддержки армянская армия трещит по швам. Это было эдакое показательное выступление, чтобы армяне четко уяснили – как только появится шанс, если вдруг изменится геополитическая обстановка (а она стремительно меняется), пощады не ждите.

Я прекрасно помню, как тогда затянул заунывную песню Саргсян, как в Баку прилетали высокие чиновники, как всеми правдами и неправдами эту войну остановили.

Однако остановить подъем морального духа, веры в себя и национального единения никто не в силах.

Неслучайно, международные опросы, такие как опрос Gallup, свидетельствуют, что воевать за свою страну в Азербайджане готово 85% населения. Это – 6-й в мире результат, превосходящий, кстати, армянский (72%).

А распоряжение Президента Ильхама Алиева о восстановлении села Джоджуг Марджанлы, которое стало возможным именно по итогам апрельских боев, и положительная реакция общества стали еще одной монеткой, брошенной в копилку нашего с вами эмоционального состояния в карабахском вопросе.

Экстрадиция Лапшина, как мне кажется, помимо уже обозначенных выше положительных моментов, будет иметь схожий эффект.

В конце концов, любой «плюсик» в нашу пользу – это «минус» в копилке армян. Не знаю как вас, а меня это радует.

Можно, наверное, написать о других положительных аспектах этого дела. Но, как мне кажется, этих 4-х пунктов вполне достаточно.

Рахман Гаджиев

Главный редактор 1news.az