Представители посольства Израиля в Азербайджане в пятницу, 10 февраля, посетили блогера Александра Лапшина в СИЗО.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры АР Эльдар Султанов, встреча прошла в соответствии с нормами международного права, после обращения посольства Израиля в Министерство иностранных дел Азербайджана.

Напомним, что А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Ранее глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина является вопросом правовой плоскости.

Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http://puerrtto.livejournal.com/ в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Читайте также:

Президент Азербайджана выразил благодарность президенту Беларуси за экстрадицию Александра Лапшина

4 главные причины, почему экстрадиция Лапшина – это хорошая новость

Эльмар Мамедъяров: Меня удивляет и возмущает излишняя политизация дела Лапшина

«Продается блогер. Всего за 150 баксов», или Кое-что о «похождениях» Александра Лапшина

Верховный суд Беларуси оставил в силе решение об экстрадиции Лапшина – ОБНОВЛЕНО

Блогер Александр Лапшин доставлен в Баку из Минска - ФОТО - ВИДЕО

МИД Беларуси: Минск добросовестно исполнил обязательства, экстрадировав Лапшина

Посол: Москва надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина