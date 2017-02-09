Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров сообщил в среду в интервью РИА Новости, что обсудил на встрече с послом России в стране дело экстрадированного из Минска по запросу Баку блогера Александра Лапшина, как ожидается, консул встретится с обвиняемым в четверг-пятницу.

«Мы получили ноту от российского и израильского посольств по этому вопросу. Буквально завтра-послезавтра консул РФ будет встречаться с Лапшиным в соответствии с Венской конвенцией. У посольства будет доступ для общения с ним. Мы сегодня решим чисто технические детали. Я уже встречался с послом России, данный вопрос обсуждался. Препятствий здесь не вижу», - сказал глава МИД Азербайджана.

По его словам, вопрос дальнейшей судьбы Лапшина будет зависеть от завершения следствия. «Ему предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Окончательное решение – это решение суда», — подчеркнул он.

«Меня удивляет и возмущает излишняя политизация данного вопроса. Все время его называют блогером. А был бы он инженером, им бы не интересовались? Он нарушил законы и в соответствии с юридическим обоснованием возбуждено уголовное дело, на основании которого был размещен запрос в Интерпол», - сказал он.

Блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Беларуси по запросу азербайджанской стороны, был доставлен в Баку вечером во вторник, 7 февраля.

Александр Лапшин уже переведен в Бакинский следственный изолятор №1.

Напомним, что А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Ранее глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина является вопросом правовой плоскости.

Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Г.Р.