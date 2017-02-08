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Политика

«Продается блогер. Всего за 150 баксов», или Кое-что о «похождениях» Александра Лапшина 08.02.2017 15:41

«Похождения по жизни» - так когда-то назвал свой блог путешественник и любитель приключений Александр Лапшин, хотя, судя по числу арестов, его вполне можно было бы назвать «Ходками».

Как бы то ни было, на этот раз «приключения» Лапшина подошли к логическому завершению.

Свое последнее «путешествие» любитель провокаций, привыкший передвигаться автостопом, совершил в комфортабельном лайнере «Азербайджанских авиалиний».

В Баку Лапшина встречали со всеми подобающими его деяниям «почестями» - тут вам и надлежащий «эскорт», и непрерывное щелканье фотокамер.

Возможно, на миг он даже почувствовал себя некой «важной персоной».

Мы не будем сейчас останавливаться на том, что конкретно совершил Лапшин, и за что его арестовали в Беларуси и экстрадировали в Азербайджан – об этом много писалось и говорилось.

В этом материале нам хотелось бы показать истинное лицо этого человека, без той маски «страдальца и мученика», которую пытаются нацепить на него многочисленные «защитники».

Сделать это, не зная человека лично, не так уж и легко, но не невозможно. Достаточно просто полистать его блог и пройтись по статусам в социальной сети.

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«И это все – о нем»

Итак, знакомьтесь: Александр Лапшин, больше известный в интернет-сообществе под прозвищем Пуэрто.

«В целом, в своей жизни я судился порядка 30 раз».

«Кроме того, дважды я арестовывался… по подозрению в шпионаже. Похоже на бред? Это и есть чистой воды бред, но две недели за решеткой - как с куста!»

 «А вот недавно решил получить пару-тройку новых гражданств. И многое другое. Иногда эти идеи граничат со статьями УК, так что бережнее!»

«В Азербайджан не ради, а вопреки»

«Излишне говорить о том, что въехать в Азербайджан на автомобиле с армянскими номерами - нереально технически и во многом опасно даже теоретически. Поэтому мы решились потерять несколько дней проката и все же Азербайджан увидеть. Плюс желание доказать самим себе и всем вокруг, что бюрократические препоны можно и нужно обходить, я имею в виду закон Азербайджана о незаконности посещения Карабаха…»

«... Азербайджан. Что скажете? Долго думал, как бы точнее назвать отчет о трех днях в западной части этого государства и о том, что нам так и не удалось посетить Баку, причем, отнюдь не по нашей вине? А начиналось все с желания нарушить все негласные законы и совместить в одной поездке Армению, Нагорный Карабах и Азербайджан (здесь и далее выделено нами – 1news.az), о чем подробно рассказывал в первой части кавказских похождений».

«Жутко хотелось пить на 40-грудусной жаре и я свернул с дороги в какие-то трущобы скрывавшиеся за забором, собираясь купить воды. Увиденное меня шокировало: здесь не просто нищета, здесь натуральная помойка и жуткий запах ядовитых нефтяных выбросов, от которого слезятся глаза. При моем появлении люди стали выходить на улицу и спрашивать не журналист ли я, жалуясь, что они тут погибают...»

 «Так вот, прямо там, рядом с нефтяными вышками, в паре сотен метров от них, расположен жилой район номер шесть. В Баку все районы имеют номера, а не названия. Сюда я и попал».

«Уже вечер, я давно выбрался из ада под названием «шестой район», но до сих пор першит в горле от невыносимой вони. Между прочим, район взяли и закрыли белым забором. Чтобы с близлежащей трассы не было видно трущобы».

Цена преступления

«Нужно 150 баксов для нарушения законов Азербайджана. Ищутся спонсоры, благодаря которым я нарушу в очередной раз закон Азербайджана об оккупированных территориях.

Вообще-то по делам в Ереван, но есть идея в очередной раз отправиться в Карабах/Арцах, чтобы продвинуться вверх в азербайджанском черном списке, а то я сейчас на 16 месте, а хочу быть на первом.

…СЧИТАЮ 16 МЕСТО В СПИСКЕ ОСКОРБИТЕЛЬНЫМ И ТРЕБУЮ САТИСФАКЦИИ».

Вот такая вот неприкрытая нахрапистость, наглость и хамство…

*           *          *

Ну что же, иногда мечты действительно сбываются - Азербайджан предоставит «блогеру-нищеброду», как он сам себя называет, столь горячо желаемую им сатисфакцию.

И свое «первое место» Лапшин получит, но не в «черном списке», а в реальной камере, где он, наслаждаясь «жутким запахом ядовитых выбросов» и вспоминая горькое послевкусие армянского коньяка, сможет подумать о том, что его будущие путешествия теперь отодвигаются на очень уж неопределенный срок.

Ф.Багирова

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«Продается блогер. Всего за 150 баксов», или Кое-что о «похождениях» Александра Лапшина

«Похождения по жизни» - так когда-то назвал свой блог путешественник и любитель приключений Александр Лапшин, хотя, судя по числу арестов, его вполне можно было бы назвать «Ходками»
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