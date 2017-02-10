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Политика

Посол: Москва надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина 10.02.2017 13:07

Российская Федерация надеется на объективное и справедливое решение по делу блогера Александра Лапшина.

«Посольство РФ выражает надежду на объективное и справедливое решение по делу А.Лапшина в соответствии с международно-правовыми нормами и российско-азербайджанскими соглашениями», - заявил посол РФ в Азербайджане Владимир Дорохин агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, азербайджанская сторона в деле Лапшина выполнила свои обязательства по действующим российско-азербайджанским соглашениям.

«Посольство было своевременно проинформировано о задержании российского гражданина. 9 февраля, т.е. буквально на следующий день после направления нами запроса, консульский работник встретился с Лапшиным. Мы смогли убедиться, что условия содержания задержанного являются нормальными. Жалоб у него нет. Адвокатская защита обеспечена», - добавил посол.

Блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Беларуси по запросу азербайджанской стороны, был доставлен в Баку вечером во вторник, 7 февраля. В Азербайджане ему предстоит предстать перед судом за нарушение законодательства страны.

Суть обвинений, выдвигаемых Азербайджаном против  Лапшина (имеющему гражданство Украины, России и Израиля), заключается в том, что он вступил в преступный сговор с другими лицами на оккупированных Арменией азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил Нагорный Карабах в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин был арестован еще в декабре 2016 года по решению Минского суда сроком на 2 месяца. Генпрокуратура Беларуси приняла решение о выдаче блогера Азербайджану в рамках запроса через Интерпол. После ряда апелляционных судебных заседаний решение об экстрадиции осталось в силе.

Министерства иностранных дел России и Израиля прилагали усилия для недопущения экстрадиции Александра Лапшина. Соответствующие заявления не раз делались публично.

1news.az

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