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Xроника
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Президент Азербайджана выразил благодарность президенту Беларуси за экстрадицию Александра Лапшина 08.02.2017 21:38

8 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в ходе телефонного разговора стороны говорили об успешном развитии белорусско-азербайджанских двусторонних отношений, с удовлетворением вспомнили состоявшийся в конце минувшего года официальный визит Президента Лукашенко в Азербайджан, отметили успешное выполнение достигнутых в ходе визита договоренностей. Была выражена уверенность в дальнейшем развитии двусторонних связей в политической, экономической и других сферах.

В ходе обмена мнениями о перспективах двусторонних отношений главы государств говорили о дальнейших встречах на уровне президентов.

Глава нашего государства выразил признательность белорусской стороне и лично Президенту Александру Лукашенко за демонстрацию справедливой позиции и решительного шага в связи с экстрадицией в Азербайджан Александра Лапшина, в отношении которого возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, расценил данный шаг как соблюдение верховенства закона и международных конвенций, проявление азербайджано-белорусской дружбы и отношений стратегического партнерства.

Александр Лукашенко поблагодарил Президента Ильхама Алиева за признательность.

Р.Д., И.А.

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