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Общество

Свидетель по «Делу Минсвязи»: За победу в тендере руководство министерства взяло с меня 35% госсредств 01.02.2017 14:03

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в среду, 1 февраля, состоялось очередное заседание по уголовному делу экс-главы аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова, бывшего гендиректора ООО «АзТелеком» Магомеда Мамедова, бывшего руководителя ПО «Бакинская телефонная связь» Бейтуллы Гусейнова и других лиц.

Как сообщает корреспондент 1news.az из зала суда, на процессе председательствовал судья Афган Гаджиев.

Слово было предоставлено свидетелям, которые подтвердили, что в Минсвязи действовала налаженная схема присваивания и растраты государственных средств. Так, свидетель, руководитель строительной компании «Элор-ИС» Эмиль Ибрагимов заявил, что побывал на приеме у министра связи Али Аббасова, который тепло его принял и направил к Видади Зейналову.

«Видади муаллим пообещал мне, что нашей компании поручат осуществлять некоторые строительные работы для Минсвязи. И действительно, через некоторое время нам поручили строительство здания почтового отделения в городе Гейчай. Тендер в связи с этим был проведен формально, но за победу нашей компании в нем руководство министерства взяло с меня 35% из выделенных на строительство государственных средств», - заявил Э.Ибрагимов.

Схожие показания дал и начальник АТС Ясамальского района Баку Мирбаба Бабаев, по словам которого, тендеры на проведение работ и закупку оборудования для АТС проводились формально. «В них побеждали фирмы, которые принадлежали руководителю  ПО «Бакинская телефонная связь» Бейтулле Гусейнову», - заявил М.Бабаев.

Далее выступили свидетели Ясин Фарзалиев и Эльман Сафаров, которые подтвердили свои показания, данные в ходе следствия.

Очередное судебное заседание состоится в пятницу, 3 февраля.

Напомним, что бывший руководитель аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов, бывший гендиректор ООО «АзТелеком» Магомед Мамедов, бывший глава Производственного объединения «Бакинская телефонная связь» Бейтулла Гусейнов, главбух ПО «Бакинская телефонная связь» Анар Мустафаев, бывший  гендиректор ООО «Азинтелеком» Джалил Джафаров, экс-гендиректор ООО «Азерпочт» Гамбар Бейбалаев, бывший главбух ООО «Оптическая связь, строительство и монтаж» Сахраб Гумбатов, директор ООО «Бакинская связь, ремонт, строительство и ремонтно-сервисное обеспечение» Байрам Велиев, глава ООО «Связь и гражданское строительство» Эмин Мамедов, начальник Управления оптических устройств Намазали Мамедов и главбух ООО «АзТелеком» Октай Рустамов обвиняются в присвоении госсредств и злоупотреблении должностными полномочиями.

Отметим, что предыдущие судебные заседания состоялись 28 ноября30 ноября2 декабря7 декабря9 декабря14 декабря16 декабря21 декабря23 декабря,28 декабря,  30 декабря, 6 января, 11 января, 13 января, 18 января, 25 января и 27 января.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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