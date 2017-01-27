В Бакинском суде по тяжким преступлениям в пятницу, 27 января, состоялось очередное заседание по уголовному делу экс-главы аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова, бывшего гендиректора ООО «АзТелеком» Магомеда Мамедова, бывшего руководителя ПО «Бакинская телефонная связь» Бейтуллы Гусейнова и других лиц.

Как сообщает корреспондент 1news.az из зала суда, на процессе председательствовал судья Афган Гаджиев.

Слово было предоставлено свидетелям, которые подтвердили, что в Минсвязи действовала налаженная схема присваивания и растраты государственных средств. Так, свидетель Зюльфали Мурадов, начальник телефонного узла Нефтчалинского района, заявил, что по поручению главбуха ООО «АзТелеком» Октая Рустамова перечисленные узлу 3 миллиона 84 тысячи манатов были переданы ООО «Оптическая связь, строительство и монтаж» и компании «Тигр».

«Руководство заранее определяло победителей тендера, которые носили формальный характер. Более того, искусственно завышались суммы осуществленных работ», - заявил З.Мурадов.

В свою очередь Н. Мамедов со скамьи подсудимых выразил резкое недовольство показаниями свидетеля.

Далее были зачитаны показания свидетеля Заура Мамедова, начальника телефонного узла Джалилабадского района, заявившего, что общая сумма проведенных в районе работ по обеспечению связи была завышена на 163 тысячи манатов.

«Все находилось в руках Видади Зейналова. Скажу прямо, что порой выделенные нашему узлу деньги не приходили к нам, а оставались только на бумаге и присваивались. Тендеры у нас не проводились – Минсвязи просто ставило перед фактом, что работы будет осуществлять та или иная компания.

К тому же по поручению главбуха ООО «АзТелеком» Октая Рустамова 35% выделенных узлу и все же дошедших до нас денег в качестве «отката» пришлось вернуть бывшему гендиректору ООО «АзТелеком» Магомеду Мамедову. Рустамов сказал мне, что это указание Видади Зейналова», - заявил свидетель.

Свидетели Фатуллах Абдуллаев, Гошун Алиев, Шакир Сулейманов, Рамиз Садыгов, Алескер Махмудов, Муса Кязымов и др. подтвердили свои показания, данные в ходе следствия.

Очередное судебное заседание состоится в среду, 1 февраля.

Напомним, что бывший руководитель аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов, бывший гендиректор ООО «АзТелеком» Магомед Мамедов, бывший глава Производственного объединения «Бакинская телефонная связь» Бейтулла Гусейнов, главбух ПО «Бакинская телефонная связь» Анар Мустафаев, бывший гендиректор ООО «Азинтелеком» Джалил Джафаров, экс-гендиректор ООО «Азерпочт» Гамбар Бейбалаев, бывший главбух ООО «Оптическая связь, строительство и монтаж» Сахраб Гумбатов, директор ООО «Бакинская связь, ремонт, строительство и ремонтно-сервисное обеспечение» Байрам Велиев, глава ООО «Связь и гражданское строительство» Эмин Мамедов, начальник Управления оптических устройств Намазали Мамедов и главбух ООО «АзТелеком» Октай Рустамов обвиняются в присвоении госсредств и злоупотреблении должностными полномочиями.

Отметим, что предыдущие судебные заседания состоялись 28 ноября, 30 ноября, 2 декабря, 7 декабря, 9 декабря, 14 декабря, 16 декабря, 21 декабря, 23 декабря,28 декабря, 30 декабря, 6 января, 11 января, 13 января, 18 января и 25 января.

Тимур Рзаев, И.А.

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