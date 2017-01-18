В Бакинском суде по тяжким преступлениям в среду, 18 января, состоялось очередное заседание по уголовному делу экс-главы аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова, бывшего гендиректора ООО «АзТелеком» Магомеда Мамедова, бывшего руководителя ПО «Бакинская телефонная связь» Бейтуллы Гусейнова и других лиц.

Как сообщает корреспондент 1news.az из зала суда, на процессе председательствовал судья Афган Гаджиев.

Слово было предоставлено свидетелям, которые подтвердили, что в Минсвязи действовала налаженная схема присваивания и растраты государственных средств. Так, свидетель Фаиг Гумбатов, начальник Шамахинского телефонного узла, сказал, что в тендерах на закупку оборудования и материалов, проводимых узлом, побеждали лишь компании, которые принадлежали руководству Минсвязи или их родственникам.

«В результате нам приходилось самим осуществлять некоторые работы, которые должны были выполнить компании, победившие в тендере», - заявил он.

В свою очередь, начальник Товузского телефонного узла Сабухи Гусейнов заявил, что ежемесячно узел перечислял на счет «АзТелеком» 5 тысяч манатов, собранных с абонентов.

На это подсудимый Магомед Мамедов, бывший гендиректор «АзТелеком», заявил, что им действительно переводили деньги, но это был не «откат», а плата по кредиту.

«Узлам было поставлено голландское оборудование для Интернета, и мы дали его им в кредит. Соответственно, они официально платили нам по этому кредиту, есть все документы по данному вопросу», - заявил он.

Далее на заседании выступили свидетели Хафиз Гурбанов и Адалят Гусейнов, которые подтвердили свои показания, данные в ходе следствия.

Так как другие свидетели не явились на заседание, суд принял решение об их принудительном приводе на следующие слушания.

Очередное судебное заседание состоится в среду, 25 января.

Напомним, что бывший руководитель аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов, бывший гендиректор ООО «АзТелеком» Магомед Мамедов, бывший глава Производственного объединения «Бакинская телефонная связь» Бейтулла Гусейнов, главбух ПО «Бакинская телефонная связь» Анар Мустафаев, бывший гендиректор ООО «Азинтелеком» Джалил Джафаров, экс-гендиректор ООО «Азерпочт» Гамбар Бейбалаев, бывший главбух ООО «Оптическая связь, строительство и монтаж» Сахраб Гумбатов, директор ООО «Бакинская связь, ремонт, строительство и ремонтно-сервисное обеспечение» Байрам Велиев, глава ООО «Связь и гражданское строительство» Эмин Мамедов, начальник Управления оптических устройств Намазали Мамедов и главбух ООО «АзТелеком» Октай Рустамов обвиняются в присвоении госсредств и злоупотреблении должностными полномочиями.

Отметим, что предыдущие судебные заседания состоялись 28 ноября, 30 ноября, 2 декабря, 7 декабря, 9 декабря, 14 декабря, 16 декабря, 21 декабря, 23 декабря,28 декабря, 30 декабря, 6 января, 11 января и 13 января.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Читайте по теме:

Родственник экс-министра Эльдара Махмудова переведен в следственный изолятор

Арестован еще один чиновник, являющийся родственником Эльдара Махмудова

О причинах увольнения министра Али Аббасова

Уголовное дело экс-сотрудников Минсвязи – родственников Эльдара Махмудова - направлено в суд

Экс-министр Али Аббасов прокомментировал новость о своем аресте

Экс-министр Али Аббасов выплатил государству почти 7 миллионов манатов компенсации

Азербайджанский экс-министр признался, что тратил на себя 300 тысяч манатов в месяц

Бывший глава Аппарата Минсвязи раскрыл информацию о «черной кассе» министерства