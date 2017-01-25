USD1.8559
EUR1.9910
RUB0.0314
Brent55.31
WTI52.99
Золото1 205.11
S&P 500 Index2 280.07
Nikkei 22519 015.09
Общество

На суд по «Делу Минсвязи» в наручниках доставили арестованных генералов МНБ 25.01.2017 20:35

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в среду, 25 января, состоялось очередное заседание по уголовному делу экс-главы аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова, бывшего гендиректора ООО «АзТелеком» Магомеда Мамедова, бывшего руководителя ПО «Бакинская телефонная связь» Бейтуллы Гусейнова и других лиц.

Как сообщает корреспондент 1news.az из зала суда, на процессе председательствовал судья Афган Гаджиев.

На сегодняшнем заседании слово было предоставлено свидетелям – арестованным генералам упраздненного МНБ, доставленным в суд в наручниках. Так, бывший начальник Главного управления по борьбе с транснациональной организованной преступностью МНБ генерал Субахир Гурбанов, ныне находящийся в заключении, заявил, что не получал ежемесячно 50 тысяч манатов от бывшего руководителя аппарата Минсвязи Видади Зейналова, как это утверждают свидетели. «Это все ложь, денег я не брал», - заявил он.

Прокурор Фарид Нагиев выразил удивление по поводу этих слов и резонно заметил, что даже личный водитель С.Гурбанова в своих свидетельских показаниях подтверждает факт такой передачи денег.

На это генерал заявил, что, может быть, его водитель и брал деньги, но сам он не получал их. «Если он и делал это, то без моего ведома», - подчеркнул он.

В свою очередь и сам Видади Зейналов заявил, что не передавал лично С.Гурбанову денег. «Я знаю Субахира с 1983 года. Деньги я посылал по поручению своего руководства. И не конкретно кому-то в министерство, а вообще в МНБ, с водителем из министерства. То, что это водитель Субахира Гурбанова, я узнал только во время очной ставки на следствии», - заявил он.

Затем в качестве свидетеля дал показания бывший начальник Центра мониторинга МНБ ныне находящийся в заключении генерал-майор Теймур Гулиев, заявивший, что никаких денег от В.Зейналова он не получал. «Если бы я хотел получить деньги от Видади Зейналова, зачем мне нужно было использовать в качестве посредника водителя? Ведь мы с Видади муаллимом уже 10 лет как соседи, я мог бы сам взять деньги», - подчеркнул он.

Далее показания дал начальник телефонного узла Габалинского района Гурбан Рустамов, заявивший, что передавал деньги Октаю Рустамову. На это О. Рустамов заявил со скамьи подсудимых, что никаких денег у Г.Рустамова не брал и вообще его не знает.

Очередное судебное заседание состоится в пятницу, 27 января.

Напомним, что бывший руководитель аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов, бывший гендиректор ООО «АзТелеком» Магомед Мамедов, бывший глава Производственного объединения «Бакинская телефонная связь» Бейтулла Гусейнов, главбух ПО «Бакинская телефонная связь» Анар Мустафаев, бывший  гендиректор ООО «Азинтелеком» Джалил Джафаров, экс-гендиректор ООО «Азерпочт» Гамбар Бейбалаев, бывший главбух ООО «Оптическая связь, строительство и монтаж» Сахраб Гумбатов, директор ООО «Бакинская связь, ремонт, строительство и ремонтно-сервисное обеспечение» Байрам Велиев, глава ООО «Связь и гражданское строительство» Эмин Мамедов, начальник Управления оптических устройств Намазали Мамедов и главбух ООО «АзТелеком» Октай Рустамов обвиняются в присвоении госсредств и злоупотреблении должностными полномочиями.

Отметим, что предыдущие судебные заседания состоялись 28 ноября30 ноября2 декабря7 декабря9 декабря14 декабря16 декабря21 декабря23 декабря,28 декабря,  30 декабря, 6 января, 11 января, 13 января и 18 января.

Тимур Рзаев, И.А.

Читайте по теме:

Родственник экс-министра Эльдара Махмудова переведен в следственный изолятор

Арестован еще один чиновник, являющийся родственником Эльдара Махмудова

О причинах увольнения министра Али Аббасова

Уголовное дело экс-сотрудников Минсвязи – родственников Эльдара Махмудова - направлено в суд

Экс-министр Али Аббасов прокомментировал новость о своем аресте

Экс-министр Али Аббасов выплатил государству почти 7 миллионов манатов компенсации

Азербайджанский экс-министр признался, что тратил на себя 300 тысяч манатов в месяц

Бывший глава Аппарата Минсвязи раскрыл информацию о «черной кассе» министерства

370количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Уволен и второй инспектор - «герой» видео, где водителя доводят до слез – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОСамолет AZAL вылетит из Лондона без задержанных бортпроводников – ОБНОВЛЕНОАрабский бизнесмен предложил Бураку Озчивиту и Фахрие Эвджен 2.000.000 долларов за медовый месяц в Дубае – ФОТОВ мессенджер WhatsApp добавлено три новых функцииАльфонс из Азербайджана оформлял на влюбленных в него челябинок крупные автокредитыАдрей Бедняков прогулялся по Баку в компании Влада Лисовца в рамках программы «Проводник» - ФОТО – ВИДЕОБакинский железнодорожный вокзал готовится к открытию после реконструкции – ФОТОРоналду на машине скорой помощи доставлен в госпиталь - ФОТОСемилетняя девочка из Алеппо написала открытое письмо ТрампуStart Up. Sartoria Enzo: Раззаг Бабаев об азербайджанском ателье мужской одежды с «итальянским акцентом» – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

25 января21:55 Вынесен приговор Талеху Багирову и Фуаду Гахраманлы21:41 Стоимость нефти слабо растет на ожидаемых данных минэнерго США21:19 Артур Расизаде распорядился начать подготовку проекта госбюджета на 2018 год20:54 Новый министр обороны США посетит Японию и Южную Корею на следующей неделе20:35 На суд по «Делу Минсвязи» в наручниках доставили арестованных генералов МНБ20:16 Роман «Поющие в терновнике» переведен на азербайджанский язык – ФОТО – ВИДЕО20:04 Министр: Азербайджан в 2017 году ожидает больше газа и меньше нефти19:48 Суд ждет результатов экспертизы о состоянии здоровья Акифа Човдарова19:27 Президент Азербайджана поздравил президента Индии19:21 Уволен и второй инспектор - «герой» видео, где водителя доводят до слез – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО19:14 Президент Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Австралии19:07 Усэйна Болта лишили золотой медали Олимпиады-200818:52 Будет расширена территория Сумгайытского химико-промышленного парка18:44 Арабский бизнесмен предложил Бураку Озчивиту и Фахрие Эвджен 2.000.000 долларов за медовый месяц в Дубае – ФОТО18:20 Предотвращены попытки незаконного вывоза крупной суммы в иностранной валюте