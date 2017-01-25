В Бакинском суде по тяжким преступлениям в среду, 25 января, состоялось очередное заседание по уголовному делу экс-главы аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова, бывшего гендиректора ООО «АзТелеком» Магомеда Мамедова, бывшего руководителя ПО «Бакинская телефонная связь» Бейтуллы Гусейнова и других лиц.

Как сообщает корреспондент 1news.az из зала суда, на процессе председательствовал судья Афган Гаджиев.

На сегодняшнем заседании слово было предоставлено свидетелям – арестованным генералам упраздненного МНБ, доставленным в суд в наручниках. Так, бывший начальник Главного управления по борьбе с транснациональной организованной преступностью МНБ генерал Субахир Гурбанов, ныне находящийся в заключении, заявил, что не получал ежемесячно 50 тысяч манатов от бывшего руководителя аппарата Минсвязи Видади Зейналова, как это утверждают свидетели. «Это все ложь, денег я не брал», - заявил он.

Прокурор Фарид Нагиев выразил удивление по поводу этих слов и резонно заметил, что даже личный водитель С.Гурбанова в своих свидетельских показаниях подтверждает факт такой передачи денег.

На это генерал заявил, что, может быть, его водитель и брал деньги, но сам он не получал их. «Если он и делал это, то без моего ведома», - подчеркнул он.

В свою очередь и сам Видади Зейналов заявил, что не передавал лично С.Гурбанову денег. «Я знаю Субахира с 1983 года. Деньги я посылал по поручению своего руководства. И не конкретно кому-то в министерство, а вообще в МНБ, с водителем из министерства. То, что это водитель Субахира Гурбанова, я узнал только во время очной ставки на следствии», - заявил он.

Затем в качестве свидетеля дал показания бывший начальник Центра мониторинга МНБ ныне находящийся в заключении генерал-майор Теймур Гулиев, заявивший, что никаких денег от В.Зейналова он не получал. «Если бы я хотел получить деньги от Видади Зейналова, зачем мне нужно было использовать в качестве посредника водителя? Ведь мы с Видади муаллимом уже 10 лет как соседи, я мог бы сам взять деньги», - подчеркнул он.

Далее показания дал начальник телефонного узла Габалинского района Гурбан Рустамов, заявивший, что передавал деньги Октаю Рустамову. На это О. Рустамов заявил со скамьи подсудимых, что никаких денег у Г.Рустамова не брал и вообще его не знает.

Очередное судебное заседание состоится в пятницу, 27 января.

Напомним, что бывший руководитель аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов, бывший гендиректор ООО «АзТелеком» Магомед Мамедов, бывший глава Производственного объединения «Бакинская телефонная связь» Бейтулла Гусейнов, главбух ПО «Бакинская телефонная связь» Анар Мустафаев, бывший гендиректор ООО «Азинтелеком» Джалил Джафаров, экс-гендиректор ООО «Азерпочт» Гамбар Бейбалаев, бывший главбух ООО «Оптическая связь, строительство и монтаж» Сахраб Гумбатов, директор ООО «Бакинская связь, ремонт, строительство и ремонтно-сервисное обеспечение» Байрам Велиев, глава ООО «Связь и гражданское строительство» Эмин Мамедов, начальник Управления оптических устройств Намазали Мамедов и главбух ООО «АзТелеком» Октай Рустамов обвиняются в присвоении госсредств и злоупотреблении должностными полномочиями.

Отметим, что предыдущие судебные заседания состоялись 28 ноября, 30 ноября, 2 декабря, 7 декабря, 9 декабря, 14 декабря, 16 декабря, 21 декабря, 23 декабря,28 декабря, 30 декабря, 6 января, 11 января, 13 января и 18 января.

Тимур Рзаев, И.А.

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