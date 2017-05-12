Сегодня вечером, 12 мая, в Баку, на Олимпийском стадионе состоится торжественная церемония открытия IV Игр исламской солидарности. Для обеспечения удобства многочисленных зрителей этого грандиозного спортивного мероприятия некоторые дороги столицы закрыты для движения транспорта, а также изменены пути следования и время работы более 30 автобусных маршрутов.

Учитывая большую актуальность этой темы, 1news.az подробно расскажет о том, как добраться до Бакинского Олимпийского стадиона, какие дороги выбирать, чтобы, по возможности, избежать пробок, и как воспользоваться общественным транспортом.

Начнем с того, что многих, кто приобрел билеты на церемонию открытия, интересует, как можно добраться до Олимпийского стадиона, ведь к нему нельзя будет подъехать ни на личных автомобилях, ни на такси.

Более того, сегодня со второй половины дня и до конца церемонии открытия Исламиады будет полностью ограничено движение автотранспорта на проспекте Гейдара Алиева, на участке от пересечения с проспектом Бабека до Сабунчинской дорожной развязки. На этот период также будет полностью ограничено движение на проспекте Нефтяников, от круга Азнефть до улицы Юсифа Сафарова, а также на самой ул.Ю.Сафарова.

Итак, для того чтобы приехать на стадион, зрители должны воспользоваться услугами Бакметрополитена и экспресс-автобусов. Проезд на этих видах транспорта к стадиону будет бесплатным для тех, кто предъявит билет и удостоверение личности. Остановки экспресс-автобусов расположены у станций метро «20 Января», «Гянджлик» и «Гара Гараев».

Те, кто приедет на метро, от станции «Кероглу» будут добираться до стадиона пешком.

После завершения мероприятий покинуть стадион также можно будет на метро и экспресс-автобусах.

Важно прийти на церемонию открытия вовремя – уже начиная с 18:00 экспресс-автобусы будут доставлять зрителей на стадион с остановок от метро.

Также сегодня не работает транспортный хаб у станции метро «Кероглу». Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, все автобусы, конечной остановкой которых была станция метро «Кероглу», будут перенаправлены на другие остановки.

«Автобусные маршруты №№54, 62, 107, 131, 172 и 173 через поселок Бакиханова направлены на конечную остановку – станцию метро «Нефтчиляр».

Автобусные маршруты №№139, 148, 163, 166, 184, 198, 204, 216, 214 и 217 через поселок Бакиханова направлены на конечную остановку – станцию метро «Гара Гараев».

Автобусные маршруты №№101, 136, 150, 160, 171 и 187 через бетонную трассу Зых – Международный аэропорт Гейдар Алиев направлены на конечную остановку – станцию метро «Ази Асланов».

Кроме того, сегодня с 16:00 не будут действовать автобусные маршруты BakuBus №№1 и 13.

Конечной остановкой маршрута №2 с 16:00 станет сквер у памятника Самеду Вургуну.

Конечной остановкой маршрута №4 станет станция метро «28 Мая».

Конечной остановкой маршрута №5 с 16:00 станет станция метро «28 Мая».

Конечной остановкой маршрутов №№21, 32 и 46 с 16:00 станет станция метро «Хатаи».

Конечной остановкой маршрута №125, двигающегося от Локбатана в центр Баку, с 16:00 станет круг Азнефть.

Кроме того, экспресс-маршрут H1 от улицы 28 Мая в Международный аэропорт Гейдар Алиев будет проезжать по бетонной трассе Зых-Аэропорт через проспект Нобеля», - отметил М.Агаев.

В связи с Исламиадой также ограничено движение по:

- Улицам Ибрагимпаши Дадашева, Сулеймана Сани Ахундова и Джафара Хандана в Бинагадинском районе Баку.

- Улицам Сулеймана Рустама, Хана Шушинского, Аббаса Саххата, Джалила Мамедкулизаде и Мустафы Топчибашева в Насиминском районе Баку.

В качестве объездных дорог водителям рекомендуется воспользоваться улицами Самеда Вургуна, Ханифы Алескерова, проспектом Азадлыг.

Итак, список изменений в транспортно-дорожную систему, внесенных в связи с Исламиадой, достаточно велик. Впрочем, не стоит забывать, что все эти трудности временны, и хотя пробки в городе, конечно, уже наблюдаются, грандиозное спортивное событие, разворачивающееся на наших глазах, обещает стать великолепным зрелищем, настоящим праздником спорта.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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