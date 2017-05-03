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Общество

Мадат Гулиев: Во время Исламиады будет обеспечена должная безопасность 03.05.2017 16:05

«Азербайджан живет в атмосфере безопасности и спокойствия. И правоохранительные структуры, и Служба государственной безопасности делают все, чтобы защитить это».

Как сообщает 1news.az, об этом журналистам заявил начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, генерал-лейтенант, Национальный герой Азербайджана Мадат Гулиев в кулуарах общереспубликанской конференции «Гейдар Алиев – первый азербайджанский генерал в органах государственной безопасности».

Он подчеркнул, что IV Игры исламской солидарности являются очень важным мероприятием.

«В ходе Игр будет обеспечена должная безопасность», - подчеркнул М.Гулиев.

Напомним, что IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку с 12 по 22 мая. В них примут участие спортсмены со всего исламского мира, которые представляют 24 вида спорта.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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