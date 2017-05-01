Производственное объединение «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) изменило график работы в мае в связи с IV Играми исламской солидарности, которые пройдут в Баку.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев, согласно указанию руководства объединения, с целью содействия беспрепятственному и безопасному движению во время IV Игр исламской солидарности в мае время работы сотрудников изменено – они будут работать с 09:30 до 18:30.

«С 1 июня все сотрудники «Азеригаз» вновь начнут работать по обычному графику - с 09:00 до 18:00», - отметил И.Кербалаев.

Напомним, что IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку с 12 по 22 мая. В них примут участие спортсмены со всего исламского мира, которые представляют 24 вида спорта.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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