В связи с IV Играми исламской солидарности открыт автобусный экспресс-маршрут в поселок Шувелян Хазарского района Баку.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, экспресс от станции метро «Кероглу» до стадиона «Азал-арена» действует, чтобы обслужить волонтеров, зрителей и технический персонал стадиона, где проходят футбольные матчи.

«Всего на линию выпущено 15 автобусов», - подчеркнул М.Агаев и отметил, что также увеличено число маршрутов к другим спортивным объектам.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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