В связи с IV Играми исламской солидарности открыт автобусный экспресс-маршрут в поселок Шувелян Хазарского района Баку.
Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, экспресс от станции метро «Кероглу» до стадиона «Азал-арена» действует, чтобы обслужить волонтеров, зрителей и технический персонал стадиона, где проходят футбольные матчи.
«Всего на линию выпущено 15 автобусов», - подчеркнул М.Агаев и отметил, что также увеличено число маршрутов к другим спортивным объектам.
Тимур Рзаев, Э.Т.
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