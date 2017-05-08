USD1.7026
EUR1.8683
RUB0.0294
Brent49.58
WTI46.63
Золото2 090.88
S&P 500 Index2 399.29
Nikkei 22519 895.70
Общество

В связи с Исламиадой ограничено движение на некоторых дорогах Баку - СПИСОК 08.05.2017 16:44

Решением Комиссии по безопасности дорожного движения при Кабинете министров Азербайджана в связи с  проведением IV Игр исламской солидарности ограничено движение на некоторых дорогах Баку.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции Министерства внутренних дел, полковник полиции Кямран Алиев, в частности, на Сальянском шоссе в Сабаильском районе Баку (на участке от Дворца водных видов спорта до Бибиэйбатской мечети) решено сделать одностороннее движение (в сторону поселка Шихово).

Для движения в центр города будет открыт объезд через поселок «20-й участок».

Кроме того, в связи с Исламиадой будет ограничено движение по:

- Улицам Ибрагимпаши Дадашева, Сулеймана Сани Ахундова и Джафара Хандана в Бинагадинском районе Баку.

- Улицам Сулеймана Рустама, Хана Шушинского, Аббаса Саххата, Джалила Мамедкулизаде и Мустафы Топчибашева в Насиминском районе Баку.

В качестве объездных дорог водителям рекомендуется воспользоваться улицами Самеда Вургуна, Ханифы Алескерова, а также проспектом Азадлыг.

Кроме того, в день церемоний открытия и закрытия Исламиады – 12 и 22 мая – со второй половины дня будут закрыты для движения проспект Гейдара Алиева (на участке от Центра Гейдара Алиева до станции метро «Кероглу») и проспект Нефтяников (от круга Азнефть до моста Джаваншира, бывшего Гагаринского моста).

Тимур Рзаев, Э.Т.

 ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Во время Исламских игр Бакметрополитен продлит график работы

Для каких пассажиров проезд в Бакметрополитене во время IV Исламских игр будет бесплатным?

Во время Исламских игр в Баку будут организованы бесплатные автобусные маршруты

ПО «Азеригаз» изменило график работы в мае в связи с Исламскими играми

Вступил в силу запрет на езду по «Полосам Исламских игр»

Мадат Гулиев: Во время Исламиады будет обеспечена должная безопасность

В связи с Исламиадой полиция будет работать в усиленном режиме – МВД АР

1006количество просмотров
«Убийцу на Порше» могут отправить в тюрьму по достижении им совершеннолетия - ФОТО
В связи с Исламиадой ограничено движение на некоторых дорогах Баку - СПИСОК
Арзу Алиева: Tour d’Azerbaidjan создает настоящую праздничную атмосферу

Проводимый в нашей стране традиционный велопробег Tour d’Azerbaidjan организуется из года в год все качественнее
Ограничено движение по одной из оживленных дорог Баку – КАРТА
Возбуждено уголовное дело по факту смерти мальчика во время обрезания
Директор ЦОЗР: Курение в общественных местах можно рассматривать как нарушение конституционных прав наших граждан

В последние дни в Азербайджане в центре общественного внимания находится вопрос принятия нового законопроекта об ограничении использования табачных изделий
Применение новых правил на выпускных экзаменах для IX классов позволило лучше оценивать потенциал учеников
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Фахрия Эвджен продолжает ревновать Бурака Озчивита к Виктории Боне - ФОТОDihaj на красной дорожке церемонии открытия «Евровидения 2017» - ФОТОДвенадцатилетнюю девочку с IQ как у Эйнштейна не хотели брать в школу - ФОТОВ сеть попали снимки горевшего живьем человека во время беспорядков в Венесуэле - ФОТО - ВИДЕОИран пообещал уничтожить в Саудовской Аравии всё, кроме святых местЕдинственный в Азербайджане генерал-полковник Советской армии готовится к 9 мая - ВИДЕОДжанлука Вакки выступил в Баку с диджейской программой - ФОТООфициальный итог: Макрон стал президентом Франции с 66% голосов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО«Арсенал» уверенно обыграл «Манчестер Юнайтед» - ФОТО - ВИДЕОТелеканал TF1 показал танцующую после поражения Марин Ле Пен - ФОТО - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

8 мая17:36 Ильхам Алиев принял участие в церемонии почтения памяти академика Рафиги Алиевой - ФОТО17:32 Ричард Алмейда приглашен в сборную, Дениз Йылмаз вне заявки17:22 «Убийцу на Порше» могут отправить в тюрьму по достижении им совершеннолетия - ФОТО17:15 Анастасия Стоцкая родила мужу-армянину второго ребенка – ФОТО17:08 Лучшие гонщики планеты - пилоты Формулы-1, с нетерпением ждут Гран-при Азербайджана - ВИДЕО16:59 Хадиджу Исмаил вновь обвиняют в сотрудничестве с армянами - ФОТО16:55 Баку исключил испанского журналиста из списка лиц, незаконно посетивших Нагорный Карабах16:44 В связи с Исламиадой ограничено движение на некоторых дорогах Баку - СПИСОК16:38 Гандболистки из Украины и России пополнили состав сборной Азербайджана перед Исламиадой – ФОТО16:30 Арзу Алиева: Tour d’Azerbaidjan создает настоящую праздничную атмосферу16:23 Ограничено движение по одной из оживленных дорог Баку – КАРТА16:15 Джанлука Вакки – миллионер поневоле? – ФОТО – ВИДЕО16:07 Возбуждено уголовное дело по факту смерти мальчика во время обрезания15:59 Директор ЦОЗР: Курение в общественных местах можно рассматривать как нарушение конституционных прав наших граждан15:52 Минобороны Армении считает Турцию угрозой для России