В связи с Исламиадой ограничено движение на некоторых дорогах Баку - СПИСОК

Решением Комиссии по безопасности дорожного движения при Кабинете министров Азербайджана в связи с проведением IV Игр исламской солидарности ограничено движение на некоторых дорогах Баку.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции Министерства внутренних дел, полковник полиции Кямран Алиев, в частности, на Сальянском шоссе в Сабаильском районе Баку (на участке от Дворца водных видов спорта до Бибиэйбатской мечети) решено сделать одностороннее движение (в сторону поселка Шихово).

Для движения в центр города будет открыт объезд через поселок «20-й участок».

Кроме того, в связи с Исламиадой будет ограничено движение по:

- Улицам Ибрагимпаши Дадашева, Сулеймана Сани Ахундова и Джафара Хандана в Бинагадинском районе Баку.

- Улицам Сулеймана Рустама, Хана Шушинского, Аббаса Саххата, Джалила Мамедкулизаде и Мустафы Топчибашева в Насиминском районе Баку.

В качестве объездных дорог водителям рекомендуется воспользоваться улицами Самеда Вургуна, Ханифы Алескерова, а также проспектом Азадлыг.

Кроме того, в день церемоний открытия и закрытия Исламиады – 12 и 22 мая – со второй половины дня будут закрыты для движения проспект Гейдара Алиева (на участке от Центра Гейдара Алиева до станции метро «Кероглу») и проспект Нефтяников (от круга Азнефть до моста Джаваншира, бывшего Гагаринского моста).

Тимур Рзаев, Э.Т.

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