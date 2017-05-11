Завтра, 12 мая, в Баку на Олимпийском стадионе состоится торжественная церемония открытия IV Игр исламской солидарности.

Десятки тысяч людей, в том числе иностранных гостей, примут участие в этом грандиозном мероприятии. И, естественно, многих, кто приобрел билеты на церемонию открытия, интересует, как можно добраться до Олимпийского стадиона, ведь к нему нельзя будет подъехать ни на личных автомобилях, ни на такси.

Более того, как сообщает 1news.az, в связи с церемонией открытия Исламиады 12 мая будет полностью ограничено движение автотранспорта на проспекте Гейдара Алиева, на участке от пересечения с проспектом Бабека до Сабунчинской дорожной развязки. Также на этот период будет полностью ограничено движение на проспекте Нефтяников, от круга Азнефть до улицы Юсифа Сафарова.

Итак, для того чтобы приехать на стадион, зрители должны воспользоваться услугами Бакметрополитена и экспресс-автобусов. Благо, если у вас есть при себе билет и удостоверение личности, то проезд на этих видах транспорта к стадиону для вас в дни открытия и закрытия Исламиады будет бесплатным – нужно лишь предъявить их на входе.

Остановки экспресс-автобусов расположены у станций метро «20 Января», «Гянджлик» и «Гара Гараев». Те, кто приедет на метро, от станции «Кероглу» будет добираться до стадиона пешком.

После завершения мероприятий покинуть стадион также можно будет на метро и экспресс-автобусах.

Важно прийти на церемонию открытия вовремя – уже начиная с 18:00 экспресс-автобусы будут доставлять зрителей на стадион с остановок от метро.

Напомним, что IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку с 12 по 22 мая. В них примут участие спортсмены со всего исламского мира, которые представляют 24 вида спорта.

Тимур Рзаев

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