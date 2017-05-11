Завтра, 12 мая, в Баку на Олимпийском стадионе состоится торжественная церемония открытия IV Игр исламской солидарности.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, в связи с этим 12 мая не будет работать транспортный хаб у станции метро «Кероглу».

«Все автобусы, конечной остановкой которых была станция метро «Кероглу», будут перенаправлены на другие остановки.

Так, автобусные маршруты №№54, 62, 107, 131, 172 и 173 будут через поселок Бакиханова направлены на конечную остановку – станцию метро «Нефтчиляр».

Автобусные маршруты №№139, 148, 163, 166, 184, 198, 204, 216, 214 и 217 будут через поселок Бакиханова направлены на конечную остановку – станцию метро «Гара Гараев».

Автобусные маршруты №№101, 136, 150, 160, 171 и 187 будут через бетонную трассу Зых – Международный аэропорт Гейдар Алиев направлены на конечную остановку – станцию метро «Ази Асланов».

Кроме того, 12 мая с 16:00 не будут действовать автобусные маршруты BakuBus №№1 и 13.

Конечной остановкой маршрута №2 с 16:00 станет сквер у памятника Самеду Вургуну.

Конечной остановкой маршрута №4 станет станция метро «28 Мая».

Конечной остановкой маршрута №5 с 16:00 станет станция метро «28 Мая».

Конечной остановкой маршрутов №№21, 32 и 46 с 16:00 станет станция метро «Хатаи».

Конечной остановкой маршрута №125 с 16:00 станет круг Азнефть.

Кроме того, экспресс-маршрут H1 от улицы 28 Мая в Международный аэропорт Гейдар Алиев будет проезжать по бетонной трассе Зых-Аэропорт через проспект Нобеля», - отметил М.Агаев.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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