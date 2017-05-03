В связи с Исламиадой полиция будет работать в усиленном режиме – МВД АР

В связи с проведением IV Игр исламской солидарности полиция будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, с 5 по 25 мая под контроль будут взяты все важные объекты массового скопления людей, а также места проведения спортивных мероприятий, метрополитен, дипломатические представительства и т.д.

«Кроме того, будет увеличено число патрулей и приняты другие меры для обеспечения безопасности граждан Азербайджана и гостей нашей республики», - заявили в МВД.

Напомним, что IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку с 12 по 22 мая. В них примут участие спортсмены со всего исламского мира, которые представляют 24 вида спорта.

Тимур Рзаев

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