В период проведения IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» в столице будут организованы бесплатные автобусные маршруты.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, с 1 по 30 мая все имеющие аккредитацию на Играх лица (волонтеры, работники, журналисты и т.д.) смогут бесплатно пользоваться маршрутными автобусами столицы, в связи с чем уже дано поручение перевозчикам.

«Кроме того, в дни открытия и закрытия Игр зрители, имеющие билеты на эти мероприятия, смогут бесплатно доехать до Бакинского олимпийского стадиона и станций метро «20 Января», «Гянджлик» и «Гара Гараев» на экспресс-автобусах. Для этого будет привлечено свыше 200 автобусов, работу которых проконтролируют 35 диспетчеров.

Также подготовлен и представлен в Операционный комитет Игр список водителей, прошедших соответствующие курсы», - подчеркнул М.Агаев.

Напомним, что IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку с 12 по 22 мая. В них примут участие спортсмены со всего исламского мира, которые представляют 24 вида спорта.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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