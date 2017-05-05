В Баку с утра пятницы, 5 мая, вступил в силу запрет на движение по «Полосам Исламских игр».

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, также запрещена парковка на улицах, на которых они нанесены.

«Запрет продлится до четверга, 25 мая. Эти полосы предназначены только для передвижения участников и гостей Игр. Нарушившие запрет водители будут оштрафованы на 40 манатов по статье 151.1 Кодекса административных правонарушений за несоблюдение требований дорожных знаков либо разметки проезжей части дорог», - заявил В.Асадов.

По его словам, на период Игр также введены некоторые запреты на въезд в Баку грузовых автомобилей и трейлеров, а также личных легковых автомобилей, зарегистрированных в районах Азербайджана.

«Никаких ограничений во въезде-выезде из Баку и в передвижении по столице водителей, прописанных в Баку и зарегистрировавших свои автомобили в столице, нет», - отметил В.Асадов.

«Полосы Исламских игр» нанесены:

- на проспекте Нефтяников;

- от круга Азнефть до Площади Государственного флага;

- на участке трассы Баку-Алят от 2-го до 14-го километра;

- на Бакинской окружной дороге;

- на Московском проспекте (от круга у станции метро «20 Января» до «Шамахинки»);

- на проспекте Зии Буниятова;

- на проспекте Ататюрка;

- на Бибиэйбатском шоссе;

- на Тбилисском проспекте;

- на проспекте Гара Гараева;

- на проспекте Вагифа;

- на проспекте Фатали хана Хойского;

- на Бейюкшорском шоссе;

- на улицах Вагифа, Абдулвахаба Саламзаде и Ханифа Алескерова.

Контроль за движением по полосам осуществляет Государственная дорожная полиция МВД АР, движение посторонних автомобилей по этим полосам полностью запрещено.

Напомним, что IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку с 12 по 22 мая. В них примут участие спортсмены со всего исламского мира, которые представляют 24 вида спорта.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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