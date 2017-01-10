Аппарат уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана обнародовал новую информацию о Нурай Байрамзаде.

Как заявил 1news.az глава Аппарата омбудсмена Айдын Сефиханлы, в ходе проведенного сотрудниками аппарата разбирательства выяснилось, что девочка более 2 с половиной месяцев – с 15 сентября по 7 декабря – не посещала школу.

«В этот период девочка приносила в школу в селе Алексеевка Губинского района медицинские справки о болезни. В январе этого года она сменила место учебы. На данный момент Нурай учится в средней школе №4 Губинского района и посещает занятия.

Если девочка будет уклоняться от занятий, нас известят об этом. Аппарат омбудсмена сделает все для защиты прав Нурай Байрамзаде и держит даннный вопрос в центре внимания», - подчеркнул А.Сефиханлы.

Он также отметил, что чем больше обсуждается это дело, тем большему психологическому давлению подвергается девочка.

«Министерство юстиции ведет разбирательство по факту и сообщит Аппарату омбудсмена о его результатах», - отметил А.Сефиханлы.

Отметим, что на распространенном в соцсетях видео запечатлено, как судебные приставы пытаются отобрать у тети 10-летнюю Нурай и передать ее отцу.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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