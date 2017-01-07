Министерство юстиции Азербайджана прокомментировало ситуацию с исполнением судебного решения в отношении 10-летней Нурай Байрамзаде и передаче девочки от тети ее биологическому отцу.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства юстиции АР, мать девочки умерла в 2010 году, и после этого тетя Нурай М.Эльдарова и ее бабушка Ф.Худавердиева уклонялись от возвращения девочки под опеку ее родному отцу.

«В связи с этим отец Нурай А. Байрамов в 2012 году обратился в Губинский районный суд с иском, и суд принял решение передать девочку под опеку отца.

Данное решение Губинского районного суда было оставлено в силе как апелляционным судом, так и Верховным судом Азербайджана.

Кроме этого, иск М.Эльдаровой о лишении отца девочки родительских прав был отклонен всеми судебными инстанциями как необоснованный.

После того, как решение суда вступило в законную силу, началось его исполнение. Но сторона М.Эльдаровой отказалась добровольно исполнять решение суда, несмотря на предупреждения, профилактические беседы и объяснительные. Более того – умышленно скрывалось местонахождение девочки.

Вследствие этого судебные исполнители начали розыск девочки. Она была найдена, и исполнение судебного решения было назначено на 7 декабря 2016 года. Процесс исполнения судебного решения проходил в соответствии с законодательством – в присутствии двух сторон, представителей ИВ района и отдела образования, органов опеки, полиции, психиатра, а также консультанта – психолога.

Как видно на распространенном видеоролике, конфликт произошел между отцом девочки и противной стороной.

Более того – как только судебное решение было исполнено, Нурай Байрамзаде была насильно отобрана у своего отца и возвращена тете, у которой с того времени и находится. По этому факту районным отделом полиции ведется разбирательство.

По факту Министерство юстиции проводит служебную проверку, по ее итогам будут приняты предусмотренные законом меры», - подчеркнули в министерстве юстиции.

Отметим, что на распространенном в соцсетях видео запечатлено, как 10-летнюю Нурай судебные приставы пытаются отобрать у тети и передать отцу ребенка.

Тимур Рзаев

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