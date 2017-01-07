В связи с инцидентом в Губинском районном суде по делу 10-летней Нурай Байрамзаде создана Рабочая комиссия.

Как сообщил начальник отделения информации и аналитических исследований Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров, комиссия состоит из представителей государственного комитета и местных органов исполнительной власти.

По его словам, уже завтра члены комиссии под руководством заместителя председателя госкомитета Айнур Софиевой встретятся с 10-летней Нурай Байрамзаде и членами ее семьи: «Сейчас комиссия продолжает разбираться в инциденте. Возможно, на основании расследований будет подан иск. Государственный комитет предпринимает соответствующие мероприятия для предотвращения проблем с нарушением прав ребенка».

АПА