В отношении 10-летней Нурай Байрамзаде судебными исполнителями допущена грубость и нарушения законодательства при исполнении судебного решения.

Об этом 1news.az сообщили в Аппарате уполномоченного по правам человека (омбудсмана) республики в связи с делом Н.Байрамзаде, которая решением суда должна быть передана отцу.

Отмечается, что данное дело находится под контролем омбудсмана. Кроме того, направлено обращение в Главное управление по исполнению судебных решений Минюста для расследования и принятия соответствующих мер в связи с произошедшим.

Наряду с этим состоялась телефонная беседа и встреча с тетей и 10-летней Нурай. Выяснилось, что девочка находится у тети. Во время встречи они были проинформированы о том, что в случае необходимости могут в любое время обратиться к омбудсману и на горячую линию по вопросам защиты прав детей.

Талыб Бархудаев, И.А.