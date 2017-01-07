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Общество

В госкомитете прокомментировали ситуацию с 10-летней девочкой в Губинском райсуде 07.01.2017 11:31

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана выразил отношение к инциденту в Губинском районном суде.

Как сообщил  АПА заведующий отделом информации и аналитического расследования Госкомитета Эльгюн Сафаров, инцидент, произошедший в Губинском районном суде, когда 10-летнего ребенка забирали у тети и передавали отцу, расследуется: «В настоящее время выясняются причины произошедшего. Следует расспросить все местные госструктуры и стороны, чтобы полностью узнать причины инцидента. Это очень деликатный вопрос. Этот вопрос не возможно решить за два-три дня. После расследования будет принято соответствующее решение».

Отметим, в распространенном в соцсетях видео запечатлено, как 10-летнюю Нурай судебные приставы насильно пытаются отобрать у тети и передать отцу ребенка.

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