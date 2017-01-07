Депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева, которая одной их первых отреагировала на ситуацию, сложившуюся вокруг опекунства 10-летней Нурай Байрамзаде, на своем профиле в Facebook сообщила о том, что дело девочки находится под серьезным контролем.

«Этот вопрос мы обстоятельно обсудили с омбудсманом Эльмирой ханым, заместителем главы Исполнительной власти Губинского района Рахшандой ханым и депутатом от этого района Вахид- муаллимом. Этот вопрос уже взят под серьезный контроль, и, надеюсь, будут приняты все меры в связи с происходящим и маленькой Нурай будет оказана вся необходимая помощь»,- пишет депутат.

Она отметила, что в беседе с замглавы ИВ района Рахшандой Байрамовой был затронут «ряд важных моментов по вопросу».

«Это семейное дело, поэтому раскрывать все не стоит. Хочу лишь сказать, что дети это самое дорогое, что есть у нас, они – наши, но не наша собственность. С ними нельзя обращаться, как захочется. Не относиться с пониманием к их чувствам, не считаться с психологическим состоянием – большая ошибка», - отмечает депутат парламента.

Талыб Бархудаев, И.А.