Отец 10-летней Нурай Байрамзаде, ситуация об опекунстве над которой привлекла внимание общественности и СМИ страны, Аваз Байрамов дал интервью olke.az, где рассказал свою версию происходящего.

Отвечая на вопрос о семейной жизни с матерью Нурай, А.Байрамов отметил, что супруга сама его покинула в сентябре 2007 года. Как он сказал, это произошло во время пребывания супруги у матери.

«С семьей были в отпуске, она захотела к матери, я ее отвез, а через три дня после того как я позвонил ей, она заявила, что не хочет возвращаться и разводится. Мол, я работаю в ночную смену в реанимации, непонятно, где провожу время»,- сказал мужчина.

Он отметил, что судебное разбирательство об опекунстве над ребенком идет уже с 2011 года и он никак не согласится, чтобы его дочь росла в чужом доме, несмотря на заявления тети девочки.

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«Кто согласится на то, чтобы его ребенок рос в доме свояка. Это мой ребенок, и неважно, что думают другие»,- заявил Байрамов.

Он также сообщил, что второй раз создал семью и супруга тоже согласна на то, чтобы Нурай была с ними.

«Это есть и в документах суда. Я никак не могу объяснить людям, что я отец этого ребенка и хочу заботиться о нем»,- сказал он, заметив, что если бы дочь отдали ему в самом начале, когда ей было пять лет, то обошлось без этих проблем.

В интервью также затронули тему травмы, которую может получить ребенок, если его насильно отдадут отцу.

«В стране столько детских домов, интернатов, где дети различных возрастов. Выходит, они все должны быть психически больными?» - ответил Байрамов на это.

Также он ответил на вопрос о грубости судебных исполнителей в отношении девочки при попытке забрать ее, заявив, что «не помню, что там происходило, я сильно разнервничался».

При этом он посетовал на тетю ребенка, свою бывшую свояченицу.

«Я хочу вернуть собственного ребенка, а не чужого. Если суд это формальность, так зачем нужно Министерство юстиции? Мало ли что говорит тетя ребенка?! Если бы они были хорошими людьми, объяснили бы дочери, что отец ее любит», - возмутился он.

Во время исполнения судебного решения о передаче 10-летней Нурай Байрамзаде отцу можно было наблюдать грубость по отношению к ребенку со стороны судебных исполнителей, которые в определенный момент, не задумываясь о психологическом состоянии девочки, пытаются даже силой оторвать и оттащить ее от тети. Грубость также можно наблюдать со стороны отца, который допускает в присутствии ребенка нецензурные выражения, девочке становится плохо при попытке забрать ее.

При этом тетя Нурай, несмотря на грубость судебных исполнителей и отца ребенка, проявила спокойствие.

Стоит отметить то, что среди участников столь щепетильного процесса нет сотрудников социальных органов и, более того, нет ни одного сотрудника- женщины, что, возможно, помогло бы снизить напряженность ситуации.

Также следует отметить, что в сложившейся ситуации при принятии решения было необходимо учесть и мнение Нурай, так как ей уже исполнилось 10 лет.

Вся эта ситуация уже привлекла внимание общественности, и к ее решению подключились депутаты парламента и омбудсман республики. Дело взято под серьезный контроль соответствующих органов.

Талыб Бархудаев, И.А.