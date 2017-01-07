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Общество

10-летняя Нурай: «Своего отца я впервые увидела на суде» - ФОТО 07.01.2017 14:19

«Моя сестра Рубаба Худавердиева болела раком. В 2008 году она рассталась с Эвезом Байрамовым. После этого я ухаживала за больной сестрой и ее малолетней дочерью».

Об этом сказала Мехрибан Эльдарова, тетя 10-летней Нурай, подвергшейся жестокому обращению в Губинском районном суде. Она отметила, что ее сестра скончалась в 2010 году после продолжительной болезни: «В 2011 году отец ребенка Эвез Байрамов впервые подал иск в суд. В 2012 году наше опекунство было аннулировано».

По словам М.Эльдаровой, в последующих судебных процессах в различных инстанциях решение о передаче ребенка отцу оставалось в силе. 7 декабря минувшего года Мехрибан и ее супруга Эльдара Эльдарова вызвали в Губинский районный суд. Решение суда пытались исполнить в принудительном порядке, в результате чего произошел инцидент. Ребенка отобрали у них насильно. Затем перед зданием суда девочка вырвалась из рук Эвеза Байрамова и снова побежала к своей тете.

Нурай Байрамзаде, 2006 года рождения, в свою очередь сказала, что хочет жить с тетей. Девочка отметила, что своего отца она впервые увидела на суде и боится с ним жить.

В связи с произошедшим инцидентом стороны были вызваны в Баку, в Министерство юстиции.

Отметим, в распространенном в соцсетях видео запечатлено, как 10-летнюю Нурай судебные приставы насильно пытаются отобрать у тети и передать отцу ребенка.  

АПА

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