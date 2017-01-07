10-летняя Нурай Байрамзаде, история которой накануне привлекла внимание СМИ и общественности страны, в настоящее время находится с тетей, сообщили в Исполнительной власти Губы.

«Несмотря на решение Губинского районного суда, 10-летняя Нурай Байрамзаде в настоящее время находится у тети», - заявил ведущий советник ИВ Губинского района, советник-психолог комиссии по делам и защите прав несовершеннолетних районной исполнительной власти Эльшад Алиев.

Он отметил, что ребенку недавно исполнилось 10 лет: «Действительно, в настоящее время решение суда вступило в силу. Но если ей исполнилось 10 лет, то, согласно законодательству, должно учитываться ее мнение и есть возможность снова обратиться в суд».

Эльшад Алиев также выразил свое отношение к распространенному в соцсетях видео: «Если есть решение суда, то его необходимо исполнить. А суд принял решение, чтобы ребенок был передан отцу. Но Нурай не удалось забрать у тети. После этого было учтено мнение ребенка, то есть в данный момент она находится с тетей».

В свою очередь в дело вмешался также депутат Милли Меджлиса от Губинского района Вахид Ахмедов.

«Я провел телефонную беседу с первым заместителем главы Исполнительной власти Губинского района по применению силы в отношении 10-летней Нурай Байрамзаде в Губинском районом суде. В данный момент изучаю этот вопрос», - сообщил депутат.

Он также отметил, что поговорит по этому поводу с председателем Губинского райсуда.

Комментируя произошедшее, депутат заявил: «Даже если, предположим, суд принял какое-то решение... Сейчас не знаю, верное ли оно или нет, не знаком с решением суда. Но мы видим, что ребенок не хочет уходить с отцом. И самое главное, была применена сила в отношении женщины и ребенка. Я осуждаю это, подобное нельзя оправдать».

Отметим, что в социальных сетях распространено видео, на котором отражено, как в Губинском районном суде исполнители силой забирают 10-летнюю Нурай Байрамзаде у вырастившей ее тети и передают ее отцу.

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