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Общество

Очищено от мин свыше 2 млн кв. метров территории села Джоджуг Мерджанлы – ФОТО 21.04.2017 09:45

Сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) продолжают разминирование освобожденного от армянской оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы ANAMA Сабина Саркарова, в четверг, 20 апреля, было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 65 125 квадратных метров территории села и подъездных дорог к нему (из них 3 031– саперами агентства, 20 300 – механическим способом, 41 729 – с помощью поисковых собак).

В ходе работ были обнаружены 1389 осколков.

В целом за последние 62 дня очистки в Джоджуг Мерджанлы проверен 151 дом, обнаружены 28 неразорвавшихся боеприпасов, 6 противопехотных марки ОЗМ-72 и 16 противотанковых мин марки ТМ-57, а также 50 взрывателей к минам марки ТМ-57.

В результате очищено 2 млн 046 тысяч 187 квадратных метров территории села (из них 477 777 – саперами агентства, 602 500 – механическим способом, 113 000 – прибором подземного сканирования SENSYS и 852 910 – с помощью поисковых собак).

Тимур Рзаев, Э.Т.

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