Организована поездка группы аккредитованных в Азербайджане иностранных журналистов в село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поездке участвуют сотрудники агентств Associated Press, Reuters, РИА Новости, Интерфакс, Спутник, Анадолу, İhlas, EFE, телеканала TRT, действующих в Азербайджане медиаструктур Ирана и других органов СМИ.

Поездка имеет цель показать зарубежным журналистам зверства, учиненные армянами в селе Джоджуг Марджанлы, а также проинформировать о работе по восстановлению села по распоряжению главы государства и возвращению сюда вынужденных переселенцев.

Поездка иностранных журналистов в село Джоджуг Марджанлы организована МИД и Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Ялчин Алиев, Г.Р.