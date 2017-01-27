Успешные контрнаступательные операции Азербайджанской армии, продолжавшиеся со 2-го по 5 апреля 2016 года, дали очень большие преимущества нашей стране с военно-стратегической точки зрения.

В первую очередь Азербайджан завоевал очень важную психологическую победу. Вооруженные силы Азербайджана освободили высоты, имеющие большое стратегическое значение, в северной и южной частях Карабаха. Таким образом, Азербайджанская армия продемонстрировала силу, потенциал, боевую мощь для освобождения своих земель от врага. Четырехдневные бои сразу вызвали международный резонанс.

Это мнение председателя Координационного совета Общественного объединения «Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики», руководителя Центра исследований Карабаха, доктора политических наук Эльчина Ахмедова, прокомментировавшего Распоряжение Президента Ильхама Алиева о мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.

Э.Ахмедов сказал, что 12 ноября 2016 года во время знакомства с условиями, созданными в новом поселке, заложенном для вынужденных переселенцев в городе Горадиз Физулинского района, Президент, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев назвал операцию Лелетепе нашей славной историей. «Апрельские бои продемонстрировали силу Азербайджанского государства, Азербайджанской армии. Мы доказали врагу на поле боя, что мы сильные. Мы развеяли в пух и прах созданный армянами на протяжении многих лет миф, ложь о том, что у них якобы такая сильная армия. Сегодня на поле боя мы доказали, чья армия сильнее, чья армия на что способна». Глава государства также отметил: «Мы освободили от оккупантов многие стратегические территории в Физулинском и Джебраильском районах, а также в Агдеринском районе. Мы также вернули земли, являющиеся территорией бывшей Нагорно-Карабахской автономной области».

Во время знакомства с условиями, созданными в новом поселке для вынужденных переселенцев в городе Горадиз, Президент отметил, что Азербайджанское государство регулярно предпринимает серьезные меры для улучшения положения и повышения занятости вынужденных переселенцев, подчеркнул, что соответствующая программа была принята в 2004 году. В 2007 году в эту программу были внесены дополнения, в настоящее время программа успешно выполняется. Для вынужденных переселенцев заложены 95 поселков, 16 поселков только в Физулинском районе. В целом, до настоящего времени 250 тысяч переселенцев обеспечены новыми домами и квартирами. Это еще раз свидетельствует о том, что Азербайджанское государство проявляет большое внимание и заботу о своих гражданах, особенно тех, кто пострадал от оккупации. Это наглядно демонстрирует политику Азербайджанского государства, свидетельствует о том, что в центре государственной политики находится гражданин Азербайджана. Наряду с этим, глава государства на той встрече отметил, что во время апрельских боев были освобождены от оккупации тысячи гектаров земли. Сегодня Азербайджанская армия контролирует десятки тысяч гектаров земли. На этих землях проводится работа по очищению, в ближайшем будущем вынужденные переселенцы вернутся на эти территории.

Как логическое продолжение этой политики, 24 января Президент Азербайджана подписал Распоряжение о мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района. В Распоряжении говорится, что в результате успешного контрнаступления, осуществленного Азербайджанской армией в апреле прошлого года, в освобожденном от армянской оккупации селе Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района стало возможным безопасное проживание людей. Таким образом, были созданы условия для начала работ по капитальной реконструкции на этих территориях, перешедших под полный контроль Вооруженных сил Азербайджана, для возвращения мирного населения в родные края. На основании Распоряжения, в рамках предстоящих работ по восстановлению села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района, на строительство на первом этапе 50 частных жилых домов, здания школы и соответствующей инфраструктуры первоначально Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев были выделены средства в размере 4 миллионов манатов из предусмотренного в Государственном бюджете 2017 года Резервного фонда Президента.

Все это свидетельствует о том, что апрельские бои стали началом победы, а восстановление села Джоджуг Мерджанлы — началом великого возвращения. Продуманная политика и принципиальная позиция главы государства показывают, что мы возвратимся не только в Джоджуг Мерджанлы, но также в Нагорный Карабах, Ханкенди, Ходжалы и Шушу.

Неоднократно и однозначно высказанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым слова о том, что «территориальная целостность Азербайджана не может быть темой переговоров», преумножают нашу надежду на справедливое урегулирование конфликта с обеспечением территориальной целостности нашей страны. Наряду с этим, Президент подчеркнул, что азербайджанский народ и наше государство никогда не смирятся с этой оккупацией и политикой этнической чистки, отметил, что у нас есть все подтвержденные международными правовыми нормами основания для освобождения наших земель: «Должна быть восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Мы никогда не позволим создать на территории Азербайджана второе вымышленное армянское государство. Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость. Если кто-то ожидает этого, то напрасно. Этого не будет!».

АЗЕРТАДЖ