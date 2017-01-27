Корреспондент АЗЕРТАДЖ побывал в селе Джоджуг Мерджанлы и ознакомился с условиями жизни семьи Хазиевых, проживающих здесь 23 года.

Село Джоджуг Мерджанлы — единственный освобожденный от оккупации населенный пункт Джебраильского района. Село, оккупированное вооруженными подразделениями Армении в октябре 1993 года, 5 января 1994 года в ходе успешной горадизской операции, проведенной нашей армией под руководством великого лидера Гейдара Алиева, было освобождено от врага вместе с 22-мя населенными пунктами Физулинского района.

Корреспондент АЗЕРТАДЖ побывал в селе Джоджуг Мерджанлы и ознакомился с условиями жизни единственной семьи, проживающей здесь 23 года. Мужество, стойкость, любовь к Родине, родному краю семьи Хазиевых, живущих в своем доме лицом к лицу с врагом, могут стать примером для каждого.

Живем здесь, полагаясь на нашу армию

Семья Хазиевых, вынужденная покинуть Джоджуг Мерджанлы во время его оккупации, вернулась сюда сразу после освобождения родного села. «С момента освобождения нашего села от оккупации мы живем здесь, полагаясь на нашу армию. Поначалу было трудно. Но мы никогда и не думали покидать село, потому что это наша родная земля. Занимаясь земледелием, животноводством, мы расширили наше хозяйство. Держим скот, птиц, занимаемся пчеловодством. Сеем пшеницу, клевер, ячмень и бахчевые. Государство оказывает нам всяческую поддержку. ОАО «Агролизинг» предоставило технику, чтобы мы занимались сельским хозяйством», — говорит глава семьи Огтай Хазиев.

Апрельские бои — славная страница нашей военной истории

Спустя 22 года после горадизской операции, в апреле минувшего года Азербайджанская армия, дав достойный ответ на провокации армян, вписала еще одну славную страницу в нашу военную историю. В результате успешной контрнаступательной операции, проведенной под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, от оккупации были освобождены тысячи гектаров наших земель, в том числе высота Лелетепе. Это также усилило безопасность села Джоджуг Мерджанлы. Посещение же главой государства высоты Лелетепе, его встреча с солдатами, стоящими на страже наших земель, воодушевили семью Хазиевых... Возвратившись в родные места после этой победы, джоджуг мерджанлинцы могут вновь наладить свою жизнь. На этих территориях уже дан старт работам по коренной реконструкции.

Огтай Хазиев призывает сельчан вернуться в родные края

О.Хазиев, приветствующий Распоряжение Президента о восстановлении села Джоджуг Мерджанлы, обращаясь к сельчанам, призвал их возвратиться в родные края.

Сыну Огтая Хазиева — Ульви 22 года. Он говорит, что родился и вырос в Джоджуг Мерджанлы. Семья Хазиевых не покинула свой дом даже во время апрельских боев прошлого года. Полагаясь на нашу армию, Верховного Главнокомандующего, они живут в родном селе. А больше всего они мечтают о том, чтобы их односельчане вернулись в родные дома.

АНАМА очищает Джоджуг Мерджанлы от мин

Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (АНАМА) уже приступило к очистке территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Заместитель операционного менеджера АНАМА по Физулинскому региону Фехруз Махмудов сообщил, что на 360 тысячах квадратных метрах территории села разведывательные работы завершились. Очищена территория площадью более 30 тысяч квадратных метров. Операции идут полным ходом, и в скором времени эти земли будут приведены в состояние готовности для строительства нового жилья.

Распоряжение Президента вызвало у Хураман ханум чувство радости

Апрельские бои 2016 года стали знаком для Великого возвращения. После обеспечения безопасности Джоджуг Мерджанлы Президент, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев подписал еще один указ, вызвавший радость у жителей села. Распоряжение о мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района от 24 января 2017 года пришлось по душе не только жителям этого села и джебраильцам, но и всему азербайджанскому народу.

Другой член семьи Хазиевых — Хураман ханум так выразила свою радость в связи с Распоряжением о восстановлении их села: «Рады, что наше село будет благоустроено, жители вернутся в родные края. Настанут прекрасные дни. Чего нам еще желать...».

На первом этапе в Джоджуг Мерджанлы будут переселены 50 семей

Жители села Джоджуг Мерджанлы уже торопятся вернуться в родное село. Заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов отметил, что до оккупации в селе проживали 400 семей. На сегодняшний день в Комитет обратились 190 семей, желающих вернуться в Джоджуг Мерджанлы. Распоряжением Президента на восстановительные работы выделены средства в размере четырех миллионов манатов. В селе будут построены 50 домов и школа. В настоящее время разрабатывается проект. Первоначально в село переедут 50 семей, и этот процесс, естественно, будет продолжаться и после.

Как Джоджуг Мерджанлы, своих жителей ждут и другие наши оккупированные земли. Апрельская победа нашей армии, подписанное главой государства Распоряжение о восстановлении села Джоджуг Мерджанлы — это первые предвестники освобождения наших земель от врага.

Джоджуг Мерджанлы готовится встретить своих жителей.

АЗЕРТАДЖ