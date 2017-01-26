В ходе победоносной контрнаступательной операции азербайджанской армии при предотвращении армянской вооруженной провокации в апреле прошлого года Вооруженные силы Азербайджана нанесли врагу сокрушительные удары и изгнали оккупантов со значительной части территории нашей страны.

Часть Физулинского, Джебраильского, Агдеринского районов, в общей сложности тысячи гектаров земли, полностью освобождены от оккупации.

Сегодня на этих территориях развевается флаг Азербайджана.

Эта славная победа в очередной раз продемонстрировала армянским оккупантам, да и всему миру, силу азербайджанского государства и народа. Она же показала, что заявления Азербайджана о способности в любой момент освободить захваченные земли военным путем были не пустым звуком, а реальной оценкой возможностей своих Вооруженных сил.

Как не являются пустым звуком и утверждения о том, что азербайджанское правительство сделает все возможное для восстановления освобожденных земель, и наши вынужденные переселенцы в ближайшем будущем обязательно вернутся к родным очагам.

Сегодня на контролируемых азербайджанской армией освобожденных территориях проводятся очистительные работы.

Как заявил Президент Ильхам Алиев на недавнем заседании Кабинета министров, в этих регионах будут приняты необходимые меры, чтобы наши граждане вернулись туда, и этот процесс уже начинается.

Первый шаг

На днях глава государства подписал Распоряжение «О мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района».

С освобождением от армянской оккупации в результате «молниеносной войны» в апреле прошлого года в этом селе стало возможным безопасное проживание людей.

Для того чтобы исторически проживавшее здесь мирное население вернулось на исконные земли, Президент поручил создать условия для начала здесь капитальной реконструкции.

В рамках восстановления на первом этапе в Джоджуг Мерджанлы будут построены 50 индивидуальных домов, школа, создана соответствующая инфраструктура.

На эти цели глава государства поручил выделить из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год Резервного фонда Президента АР первоначально 4 миллиона манатов, освоением которых займется Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Из рода Мерджанлы

Джоджуг Мерджанлы расположен в 35 километрах к юго-востоку от районного центра Джебраила, на административной территории Чахырлы, откуда до Араза рукой подать.

В XIX веке на землях Джавада аги из династии Джаванширов обосновался род Мерджанлы, отсюда и пошло название села.

До оккупации Джебраильского района 23 августа 1993 года в Джоджуг Мерджанлы проживало 400 семей, сообщили 1news.az в Госкомитете АР по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Во время Карабахской войны Джоджуг Мерджанлы находился в эпицентре боевых действий, и был освобожден от армянских агрессоров в ходе успешной Горадизской операции, проведенной по приказу Президента, Верховного главнокомандующего Гейдара Алиева в декабре 1993-го - начале января 1994 гг.

Ввиду того, что близлежащая территория находилась под контролем врага, жизнь в единственном освобожденном селе Джебраильского района не представлялась возможной, но...

«Последний из могикан»

Уже 23 года на родной земле живет и занимается хозяйственной деятельностью одна семья.

Это семья Октая Газиева, состоящая из семи человек.

Он говорит, что вместе с семьей живет в Джоджуг Мерджанлы с того времени, как село было освобождено азербайджанской армией.

«Уходить отсюда я не намерен – это моя родная земля, мой очаг. Здесь мне жить, здесь и умирать», - говорит Огтай Газиев.

Забор его дома изрешечен армянскими пулями, но несмотря на это, он говорит, что жизнь лицом к лицу с врагом его совершенно не пугает. «Матери поют детям колыбельные, чтобы они заснули, а мы здесь привыкли засыпать под звуки выстрелов», - смеется он.

«Мы ничего не боимся, живем совершенно спокойно. Работаем на земле, занимаемся зерноводством, животноводством, птицеводством, пчеловодством. У нас тут около 600 голов мелкого рогатого и 70 крупного рогатого скота, до 300 домашних птиц.

Государство нам постоянно помогает – по линии ЗАО «Агролизинг» нам была выдана необходимая техника.

У нас здесь есть вода, электричество, газ – словом, все условия для нормальной жизни и работы», - рассказывает глава семьи.

«Теперь мы спим спокойно»

Теперь, после освобождения в ходе апрельских боев высоты «Ляля тепе» жители Джоджуг Мерджанлы могут спокойно вернуться на родную землю и наладить здесь мирную жизнь:

«После освобождения высоты Ляля тепе мы спим спокойно и двери нашего дома всегда открыты для друзей».

«Посещение Президентом Ильхамом Алиевым прифронтовой зоны, его встречи с нашими солдатами и офицерами еще больше поднимают боевой дух и укрепляют веру в скорое освобождение всех наших оккупированных земель», - говорит Октай Газиев.

Общая территория села Джоджуг Мерджанлы составляет 1605 гектаров, из них 1134 гектаров считались пригодными для сельскохозяйственных работ. Раньше здесь было 283 дома, где жило 400 семей – всего 1075 человек. Преимущественно люди занимались здесь виноградарством, зерноводством, животноводством, шелководством.

В настоящее время по селу Джоджуг Мерджанлы зарегистрировано 1428 человек и 395 домашних хозяйств.

Большая часть жителей села - 172 семьи - в основном проживает в поселках для вынужденных переселенцев на территории Билясуварского района.

К настоящему времени в Госкомитет АР по делам беженцев и вынужденных переселенцев обратились 190 семей вынужденных переселенцев, желающих вернуться к родным очагам.

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Кто на чужое позарится…

В своих комментариях 1news.az депутаты Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде и Расим Мусабеков подчеркнули значимость Распоряжения главы государства.

«Я бы назвал это историческим событием - впервые за всю историю нагорно-карабахского конфликта населенный пункт, освобожденный от армянской агрессии, будет восстановлен, и вынужденные переселенцы вернутся на родную землю», - говорит заместитель председателя комитета по безопасности и обороне Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

По его словам, тем самым Азербайджан не только заявляет о своем намерении восстановить освобожденные земли, но и реально выделяет на это средства, размер которых, по мере необходимости, будет увеличен.

«Это очень сильный месседж и Армении, и поддерживающим ее международным кругам. Они должны знать, что Азербайджан крайне серьезен, когда заявляет о намерении вернуть захваченные Арменией территории, защищать интересы своих граждан, свой суверенитет и свою территориальную целостность», - подчеркнул он.

«Невозможно стать хозяином того, что украл, - отметил Айдын Мирзазаде. – Думаю, недалек тот день, когда глава государства подпишет такие же распоряжения по восстановлению освобожденных от оккупации Агдама, Лачина, Шуши…

Азербайджан, как показали апрельские события, всерьез намерен восстановить свою территориальную целостность, и для этого у него все есть – стремление, ресурсы, поддержка народа политики, проводимой Президентом».

«У этой земли есть хозяин - Азербайджанский народ»

Распоряжение Президента - это демонстрация того, что у этой земли есть хозяин, и хозяин этот - азербайджанский народ, заявил депутат Милли Меджлиса, известный политолог Расим Мусабеков.

Он отметил, что восстановление и обеспечение безопасного проживания наших граждан в селе Джоджуг Мерджанлы стало возможным после того, как в результате апрельских боев высота «Ляля тепе» перешла под полный контроль азербайджанской армии.

«Вот уже 25 лет, как Армения удерживает под оккупацией наши территории и безуспешно зазывает туда армян чуть ли не со всего мира, - сказал Расим Мусабеков. - Азербайджан же показал, что у него есть и воля, и средства для того, чтобы, освободив даже небольшую часть своей территории, ее заселять. Ибо есть люди, которые там жили, которые готовы вернуться и начать там мирную жизнь».

1news.az

Текст: Ф.Багирова