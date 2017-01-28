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Политика

Али Ахмедов: «Распоряжение президента касательно Джоджуг Мерджанлы – предвестник великих событий» 28.01.2017 17:20

«Распоряжение президента Ильхама Алиева о проведении восстановительных работ в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Мерджанлы – исторический шаг, предвестник великих событий».

Как заявил вице-премьер Али Ахмедов, таким образом Азербайджан вновь доказал свою решительность в вопросе возвращения оккупированных земель. «Восстанавливая это село мы показываем всеми миру высокий боевой дух, посылаем месаж как международным организациям, созданным для решения нагорно-карабахского конфликта, так и армянской стороне, временно оккупировавшей наши земли. Позиция нашего общества заключается в том, что Азербайджан любой ценой вернет свои земли, восстановит свою территориальную целостность».

Он добавил, что работы в селе Джоджуг Мерджанлы будет вести государство: «Но думаю, что по мере освобождения наших земель международные организации будут выделять гранты на их восстановление».

Отметим, в рамках работ, которые будут проводиться по восстановлению села Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района, освобожденного от оккупации в 1994 году, для строительства на первоначальном этапе 50 индивидуальных жилых домов, здания школы и соответствующей структуры, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год Резервного фонда президента Госкомитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев первоначально будут выделены 4 млн. манатов. 

АПА

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